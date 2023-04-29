Russell: "Umarım Verstappen gelecek yarışlar için ders çıkarmıştır"

Mercedes pilotu Cumartesi günkü sprint yarışı startında daha iyi bir kalkış yaparak ilk turda Verstappen'i geçmeyi başardı, ancak bu geçişten önce ikili 3. virajın çıkışına kadar tekerlek tekerleğe ilerledi.

Russell ve Verstappen 3. virajda temas ederken, çarpışmanın etkisiyle Red Bull aracının sidepod kısmında bir hasar oluştu.

Bu durum, Sprint'in ardından kapalı parkta Verstappen'in Russell ile tartışmasına ve ona 's*k kafalı' demesine neden oldu.

Russell, başta Verstappen'in iyi bir mücadele için kendisini övmeye geldiğini düşündüğünü söyledi. Ancak durum böyle olmadı.

Russell, "Yanıma ilk geldiğinde, 'Güzel bir mücadele oldu' diyeceğini düşündüm. Bu kadar kızgın olduğunu görünce şaşırdım."

"Benim açımdan, pozisyonu çoktan kaybetmişti. Sekiz yaşından beri go-kartta yarışıyorum ve eğer bir virajın apeksinde iç taraftaysanız, o viraj sizindir."

"Eğer bir pilot dışarıda kalıp direnmeye çalışıyorsa, büyük bir risk alıyor demektir."

"Bir sokak pistinde ilk turda, pozisyonunu korumasına gerçekten çok şaşırdım."

"Ama aynı şekilde ben de savaşmak ve kazanmak için buradayım, sırf Max Verstappen olduğu için geçmesine izin verecek değilim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with George Russell, Mercedes F1 W14, ahead of Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Russell ayrıca Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, eğer roller tersine dönseydi ve virajda kendisi dışarıda olsaydı; Verstappen'e pozisyonu vermek için geri çekileceğini söyledi. Ayrıca temasın bir sonucu olarak, Verstappen'in gelecek yarışlar için bir ders çıkarmış olmasını umduğunu söyledi.

Russell, "Ben yapmam gerekeni yaptım."

"Eğer roller tersine dönseydi, eminim o da aynısını yapardı. Bu yarışın bir parçası."

"Yolumuza devam edeceğiz çünkü kocaman insanlarız ve burası Formula 1."

"Pilotlar olarak hep şunu söyleriz, eğer dışarıdan geçiş yapmaya çalışıyorsanız, riski kabul ediyorsunuzdur. Umarım bugün riski öğrenmiştir."

Russell Sky'a şöyle devam etti: "[Verstappen] çok fazla küfürlü ifade kullandı."

"Benden çok daha fazla kaybedecek şeyi var. Bir tur bekleyip sahip olduğu hızla beni geçebilirdi."

"İlk virajda apekste onun önündeydim, oldukça temiz ve pürüzsüzdü. Yaptığı şeye üç viraj boyunca devam etmesi oldukça ilginçti."