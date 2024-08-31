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Formula 1 İtalya GP

Russell: "Üçüncülük beklediğimden daha iyi bir sonuç"

2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında üçüncü sırayı alan Mercedes pilotu George Russell, seanstan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, Lewis Hamilton'ın son iki antrenman seansında da lider tamamlamasına rağmen İtalya GP sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakarak McLarenların ardında üçüncü oldu.

George Russell, İtalya GP'si sıralama turlarında üçüncü sırada yer aldıktan sonra şunları söyledi:

"Harikaydı. Üçüncü sırayı almak, beklediğimden biraz daha iyiydi çünkü Q1 ve Q2 çok zorlu geçti. Neyse ki sonuna kadar sabrettik. McLarenların çok da gerisinde değiliz."

"Şu anda gerçekten çok hızlılar. Onlara yetişmek için çok çalışıyoruz, ama üçüncü sırada olduğum için çok mutluyum."

Pazar günkü yarış şansları hakkında Russell, şunları söyledi:

"Bence çok sıkı bir mücadele olacak. Herkes birbirine çok yakın. Bu F1 için çok heyecan verici. Hepimiz bu rekabeti bekliyorduk ve eğer iyi bir iş çıkarırsanız, zafer için bir şansınız olduğunu bilmek güzel. Bu yüzden yarın için oldukça heyecanlıyım."

"Bu gece biraz pizza yiyeceğim, kendimi beslemek için ve yarın fazla hafif olmamak için biraz ekstra kilo alacağım. Umarım iyi bir sonuç için mücadele edebiliriz."

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