Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”
George Russell, Brackley ekibinin istikrar sağlamakta zorlandığı için takımın Meksika GP sıralama turlarında ‘inişli ve çıkışlı’ bir gün geçirdiğini söylüyor.
Russell, değişen pist sıcaklıklarıyla birlikte lastiklerden doğru şekilde yararlanmanın tüm sürücülerin baş etmeye çalıştığı en büyük zorluk olduğunu ve takımının bunu ‘yanlış yaptığını’ söylüyor.
Mercedes için cuma günü zorlu geçmişti; 2. antrenman seansını Lewis Hamilton 7. Russell ise 10. sırada bitirmişti.
Her iki sürücü de cumartesi günü aracın ilerleme kaydedebileceğine inanıyordu fakat gece boyunca araçlarında yaptıkları olumlu yöndeki değişimlere rağmen sıralamayı 6. ve 7. sırada bitirdiler.
Motorsport.com, takımın ilerleme kaydedip kaydetmediğini sorduğunda Russell, “Kesinlikle ilerleme kaydettik. Ancak tamamen inişli ve çıkışlı bir gündü.”
“3. antrenman seansında bazı noktalarda en hızlısıydık ve iyi bir tempo yakalamıştık. Birinci bölümde ise yol tutuşu olmadan ve tempodan yoksunduk. İkinci bölümde araç tekrar normale döndü ve hızlıydık. Ardından 3. turda ise tekrar aynısı oldu.”
“Muhtemelen bugün istikrarlı olan tek sürücü Daniel [Ricciardo] idi. Ferrari sürücüleri bazı noktalarda tempoyu kaybetti. Tabii ki Alex [Albon] de birkaç noktada çok hızlıydı, üçüncü bölüm olması gerekirdi fakat olamadı. Durumun bu şekilde olması çok can sıkıcı.” dedi.
Russell, Pirelli lastiklerinin optimizasyon açısından bıçak sırtında olduğunu söyledi.
“Sadece lastiğin tur dışında nasıl performans gösterdiğiyle ilgili. Sıcaklık düşüyor, hep biraz daha fazla performansınızı geliştirebileceğiniz yolları bulmaya çalışıyorsunuz.”
“Fakat herhangi bir sebepten dolayı limiti biraz aştığınızda ani performans düşüşü yaşanıyor gibiydi.”
“Ya çocuklar limiti buldular ve devasa bir performans sergilediler ya da limiti aştılar ve herhangi bir performans sergileyemediler. Böyle olması biraz hayal kırıklığı ancak neyi doğru yapmadığımızı bulmamız gerekiyor.”
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14, pit stop için pit şeridine giriyor
Russell, pazar günkü yarışta pistteki trafikte sıcaklıklarla baş etmeye çalışmanın zorlayıcı olacağının ve yarışın Mercedes için kolay geçmeyeceğinin farkında.
“3. antrenman seansında, sıralama turlarında ilk çizgi için yarışabileceğimizi düşünüyorduk ve muhtemelen podyum için yeterli hıza sahip olan bir aracımız da vardı.”
“Yarışa ben 8. Lewis ise 6. sırada başlayacak ve yarın bizim için fazla zorlayıcı bir gün olacak. Çok yazık.”
“Meksika hep zorlu geçiyor, herkes fren sıcaklığından, motor sıcaklığından dolayı zorlanıyor ve geçiş yapmaya, yarışmaya başladığınız an bunu yapamıyorsunuz çünkü limitleri aşmış oluyorsunuz.”
“Bu işin doğasında var ve bugün yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Muhtemelen bu tüm hafta sonumuzu tehlikeye attı.”
Hamilton, sıralama için değişiklikler yapılmasına rağmen W14’ün yeteri kadar hızlı olmadığı konusunda ısrarcı.
Yarış hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Hamilton olumsuz yanıtlar verdi: “Araç hafta sonu çok iyi değildi. Bu yıl maalesef hep böyle geçti. Diğer yarışlardan herhangi bir farkı yok. Austin bizim öne çıktığımız bir yarıştı fakat araç normal haline geri döndü.”
“Araç genel olarak aynıydı. Sıralama turlarında değişimler yaptık, aracı kullanmak en azından daha güzel olur diye düşünmüştüm ancak genel olarak o kadar da hızlı değildi.”
“Elimizde biraz mücadele şansı vardı. Aşırı ısınma, frenlerin ısınması ve bu tarz şeyler bizim için sorun.”
“Bu yüzden yarın mücadelede olmak ve lastikleri yönetmek zor olacak. Eğer strateji konusunda gelişme kaydedebilirsek, o zaman mücadelede kalmaya çalışacağız.”
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