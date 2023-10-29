Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

George Russell, Brackley ekibinin istikrar sağlamakta zorlandığı için takımın Meksika GP sıralama turlarında ‘inişli ve çıkışlı’ bir gün geçirdiğini söylüyor.

Editör Jamila Rustamova
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes-AMG

Russell, değişen pist sıcaklıklarıyla birlikte lastiklerden doğru şekilde yararlanmanın tüm sürücülerin baş etmeye çalıştığı en büyük zorluk olduğunu ve takımının bunu ‘yanlış yaptığını’ söylüyor. 

Mercedes için cuma günü zorlu geçmişti; 2. antrenman seansını Lewis Hamilton 7. Russell ise 10. sırada bitirmişti.

Her iki sürücü de cumartesi günü aracın ilerleme kaydedebileceğine inanıyordu fakat gece boyunca araçlarında yaptıkları olumlu yöndeki değişimlere rağmen sıralamayı 6. ve 7. sırada bitirdiler.

Motorsport.com, takımın ilerleme kaydedip kaydetmediğini sorduğunda Russell, “Kesinlikle ilerleme kaydettik. Ancak tamamen inişli ve çıkışlı bir gündü.”

“3. antrenman seansında bazı noktalarda en hızlısıydık ve iyi bir tempo yakalamıştık. Birinci bölümde ise yol tutuşu olmadan ve tempodan yoksunduk. İkinci bölümde araç tekrar normale döndü ve hızlıydık. Ardından 3. turda ise tekrar aynısı oldu.”

“Muhtemelen bugün istikrarlı olan tek sürücü Daniel [Ricciardo] idi. Ferrari sürücüleri bazı noktalarda tempoyu kaybetti. Tabii ki Alex [Albon] de birkaç noktada çok hızlıydı, üçüncü bölüm olması gerekirdi fakat olamadı. Durumun bu şekilde olması çok can sıkıcı.” dedi.

Russell, Pirelli lastiklerinin optimizasyon açısından bıçak sırtında olduğunu söyledi.

“Sadece lastiğin tur dışında nasıl performans gösterdiğiyle ilgili. Sıcaklık düşüyor, hep biraz daha fazla performansınızı geliştirebileceğiniz yolları bulmaya çalışıyorsunuz.”

“Fakat herhangi bir sebepten dolayı limiti biraz aştığınızda ani performans düşüşü yaşanıyor gibiydi.”

“Ya çocuklar limiti buldular ve devasa bir performans sergilediler ya da limiti aştılar ve herhangi bir performans sergileyemediler. Böyle olması biraz hayal kırıklığı ancak neyi doğru yapmadığımızı bulmamız gerekiyor.”

George Russell, Mercedes F1 W14, pit stop için pit şeridine giriyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, pit stop için pit şeridine giriyor

Russell, pazar günkü yarışta pistteki trafikte sıcaklıklarla baş etmeye çalışmanın zorlayıcı olacağının ve yarışın Mercedes için kolay geçmeyeceğinin farkında.

“3. antrenman seansında, sıralama turlarında ilk çizgi için yarışabileceğimizi düşünüyorduk ve muhtemelen podyum için yeterli hıza sahip olan bir aracımız da vardı.”

“Yarışa ben 8. Lewis ise 6. sırada başlayacak ve yarın bizim için fazla zorlayıcı bir gün olacak. Çok yazık.”

“Meksika hep zorlu geçiyor, herkes fren sıcaklığından, motor sıcaklığından dolayı zorlanıyor ve geçiş yapmaya, yarışmaya başladığınız an bunu yapamıyorsunuz çünkü limitleri aşmış oluyorsunuz.”

“Bu işin doğasında var ve bugün yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Muhtemelen bu tüm hafta sonumuzu tehlikeye attı.”

Hamilton, sıralama için değişiklikler yapılmasına rağmen W14’ün yeteri kadar hızlı olmadığı konusunda ısrarcı. 

Yarış hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Hamilton olumsuz yanıtlar verdi: “Araç hafta sonu çok iyi değildi. Bu yıl maalesef hep böyle geçti. Diğer yarışlardan herhangi bir farkı yok. Austin bizim öne çıktığımız bir yarıştı fakat araç normal haline geri döndü.”

“Araç genel olarak aynıydı. Sıralama turlarında değişimler yaptık, aracı kullanmak en azından daha güzel olur diye düşünmüştüm ancak genel olarak o kadar da hızlı değildi.”

“Elimizde biraz mücadele şansı vardı. Aşırı ısınma, frenlerin ısınması ve bu tarz şeyler bizim için sorun.”

“Bu yüzden yarın mücadelede olmak ve lastikleri yönetmek zor olacak. Eğer strateji konusunda gelişme kaydedebilirsek, o zaman mücadelede kalmaya çalışacağız.”

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Meksika GP organizatörleri: "Meksika'nın F1'deki geleceği, Perez'e bağlı değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Jamila Rustamova
Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”

Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”

Formula 1
Amerika GP

Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil” Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”

Windsor, Formula 1’in küfürlü konuşmalardan dolayı ‘davranış kuralı’ uygulamasını istiyor

Windsor, Formula 1’in küfürlü konuşmalardan dolayı ‘davranış kuralı’ uygulamasını istiyor

Formula 1
Amerika GP

Windsor, Formula 1’in küfürlü konuşmalardan dolayı ‘davranış kuralı’ uygulamasını istiyor Windsor, Formula 1’in küfürlü konuşmalardan dolayı ‘davranış kuralı’ uygulamasını istiyor

Verstappen ve Hamilton sprint formatı konusunda aynı görüşte değil

Verstappen ve Hamilton sprint formatı konusunda aynı görüşte değil

Formula 1
Amerika GP

Verstappen ve Hamilton sprint formatı konusunda aynı görüşte değil Verstappen ve Hamilton sprint formatı konusunda aynı görüşte değil

George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Formula 1
Mexico City GP

Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Formula 1

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız” Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Russell, Austin’de neden kötü performans gösterdiğini açıkladı

Russell, Austin’de neden kötü performans gösterdiğini açıkladı

Formula 1
Amerika GP

Russell, Austin’de neden kötü performans gösterdiğini açıkladı Russell, Austin’de neden kötü performans gösterdiğini açıkladı

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Formula 1
Mexico City GP

Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim" Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”

Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”

Formula 1
Mexico City GP

Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar” Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”

Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?

Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?

Formula 1
Mexico City GP

Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi? Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?

Son Haberler

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

F1 Formula 1
Mexico City GP

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1
Mexico City GP

Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol