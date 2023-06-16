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Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Günü 2. sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, yumuşak lastikle zaman turlarını rakiplerine kıyasla daha geç attıklarından derecelerin pek de bir anlam teşkil etmediğini düşünüyor.

Can Çarpıcı
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George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523

Mercedes, Kanada'da ilk günü duble yaparak kapattı ancak George Russell'ın da dediği gibi, bu "garip" günde derecelere çok da fazla odaklanmak hata olur. 

Zira Mercedes, boş depoyla gerçekleştirilen sıralama simülasyonunu rakiplerinin aksine daha geç yaptı ve pistte yol tutuşu daha yüksekken turladı. 

Alman ekibin temposu güçlü olsa da bu faktör de onlara yardımcı oldu. Günü 2. sırada noktalayan Russell da bunun altını çizdi. 

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İngiliz pilot, 1. günün ardından medyaya verdiği demeçlerde şunları söyledi:  "Elbette birinci antrenmanda yaşananlar ve ikinci antrenmanın uzatılmasıyla birlikte, garip bir gün oldu."

"İkinci antrenman yine de makul seviyede verimliydi. Bence derecelerden çok bir şey çıkaramayız çünkü biz, boş depoyla olan turlarımızı seansın daha sonlarına doğru attık."

"Aracı Barselona ve Kanada arasında karşılaştırmak zor çünkü çok farklı karakteristiklere sahip iki pistten bahsediyoruz. Barselona yüksek hızlı ve tümseksiz, düz bir asfalta sahip. Burası ise inanılmaz tümsekli."

"Ancak Barselona'ya getirdiğimiz güncellemelerin araçtaki bazı sınırlamalar konusunda bize yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Bence özellikle de sıralama temposunda Ferrari ve Aston Martin'in arkasındayız. Ferrari ve Aston Martin aynı tempoda gibiler, Valtteri de [Bottas] oldukça hızlı durdu. Biz Pazar günü güçlüyüz."

"Cumartesi ıslak geçecek gibi duruyor, neler getireceğini göreceğiz. Geçtiğimiz yıl sıralamada pist hâlâ ıslakken slick lastik takmış ve duvara girmiştik. Bu yüzden bu yıl bunu yaparken iki kez düşüneceğim."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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