Russell, Türkiye'deki ilk yarışı öncesi heyecanlı

İngiliz pilot daha önce hiç İstanbul Park'ta yarışmadı ve ilk kez Türkiye'ye geliyor.

Williams pilotu Russell şöyle dedi: "Umarım iyi bir hafta sonu geçirebiliriz. Bence bu pistin bir karakteri var. Geçiş yapmak için fırsatlar ve takipte kalmanıza olanak sağlamak farklı çizgiler var. Açıkçası bu, herkes için yeni bir pist ve acımasız 8. viraja lastiklerin nasıl tepki vereceğini görmek için ilginç olacak. Sanırım bazı sürprizler ortaya çıkarabilir. Bu yüzden umarım bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için orada olabiliriz."

"Bence düşük yakıt yükünde 8. viraj tam gaz geçilebilir. Bunu şimdilik söyleyebiliyorum, yani bir şey söylemek kolay değil. Umarım olmaz. Yüksek yakıt yükünde çok zor olacak ve yarış esnasında biraz kontrol gerekecek, çünkü sağ ön lastiğe çok fazla yük bindirecek. Aynı şekilde boyunlarımız için de zor olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum, yeni yerlere gelmek ve bir meydan okumayla karşı karşıya olmak güzel."

Russell, Imola'da güvenlik aracı arkasında spin attı ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Bunu da yorumlayan Russell, "Açıkçası hâlâ canımı acıtıyor, ama bence devam etmeli, ileriye bakmalı, unutmalı ve geçmişten ya da hatalarınızdan dersler çıkarmalıyız. Uzun vadede, daha komple ve daha güçlü bir sürücü olmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Kariyerimde ve alt kategorilerde büyük hatalar yaptığımda, örneğin Monaco'da duvara çarptığımda ya da Formula 3'te liderlik için savaşırken kaza yaptığımda çok farklı bir histi. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve araca binmek için sabırsızlanıyorum."

"Bana verilen büyük miktarda destek vardı. Bu benim için çok şaşırtıcıydı. Çünkü yarış galipleri, diğer pilotlar, eski dünya Şampiyonları ve hatta Formula 1 dışındaki insanlar beni destekledi. Dediğim gibi benim için çok şey ifade ediyordu. Buolayın ilerlememe yardımcı olacağına eminim." dedi.

Russell'ın bu olay sonrası takıma mektup yazdığı iddia edilmişti.

İngiliz pilot bunu da şöyle açıkladı: "Demek istediğim, mutlak bir özür mektubu değildi. Daha çok takıma yazdığım bir mektuptu. Sık sık düşüncelerimi ve görüşlerimi onlara gönderiyorum. Ve sanırım ilk önce yaptığım hata için özür diledim, ki bunun benim için kabul edilemez olduğunu hissediyordum. Ama sanırım bu hatanın ardından düşünmek için biraz zamanım vardı. Yarışın bazen risk alan kişileri ödüllendirdiğini düşünüyorum, ama aynı zamanda bazen daha temkinli yaklaşımı da ödüllendiriyor. Geçen hafta sonu daha dikkatli bir yaklaşıma sahip olsaydım, muhtemelen, çok büyük ihtimalle iyi bir sonuç alabilirdim. Ama hepimiz yarışçıyız, hepimiz sınırları zorlamak için buradayız. Ve bunu yaparken hatalar ortaya çıkacak. Hatalardan korkmamalıyız. Sanırım onlara söylediğim şey buydu. Olandan pişmanlık duyuyorum. Ama bu hafta sonuna farklı yaklaşmayacağım çünkü hepimiz sınırları zorlamak için buradayız. Sonuçta hepimiz yarışçıyız. Ve yarışa gittiğimizde yaptığımız şey bu."