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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell: "Türkiye'de iyi sonuçlar alma şansımız var"

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Williams pilotu George Russell, Türkiye GP'de iyi sonuçlar elde etmek için şansları olduğunu ancak lastiklerin bunda bir faktör olacağını söyledi.

Russell: "Türkiye'de iyi sonuçlar alma şansımız var"

Williams pilotu George Russell, İstanbul Park'ın yol tutuşunun geçen seneye göre daha iyi olacağını düşündüğünü söylemişti.

Russell, 2021 Türkiye GP'de Cuma günü birinci antrenmanı 12. sırada, ikinci antrenmanı ise 18. sırada tamamladı. İngiliz pilot, pistin çok farklı olduğunu ve alışmaları gerektiğini söyledi.

Russell, "Bugün çok ilginçti çünkü piste ne bekleyeceğimizi bilmeden geldik."

"Geçtiğimiz yılın ardından pistin bu kadar hızlı olacağını bilmiyorduk. Bugün de buna alışmaya çalıştık. Uyumlu olmamız gerekti."

"Yüksek hızda oldukça güçlü göründük ve yukarıda Aston ve Alpine ile olmak şaşırtıcıydı."

"Düşük hızda umduğum kadar iyi değildik. İkinci antrenmanda 18. sıradaydım ve harika bir sonuç değil. Yine de iyi bir şansımız olduğuna inanıyorum." dedi.

Düşük hızdaki performanslarını artırmak için yapılanlar hakkında, "Henüz emin değilim, anlamak için daha detaylı incelemeler yapmamız gerek."

"Farklı programlar uygulayan birçok takım var. Genelde Cumartesi günü ne yapacağımızı buluyoruz ve umarım yine öyle olur."

"Sanırım gece ve yarın sabah biraz yağmur olacak. Bu da pisti sıralama öncesinde oldukça yenileyecek. Buradan sonrasına bakacağız." yorumunu yaptı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams pilotu beklenen yağmur hakkında, "Koşullar değiştiğinde bu zorlu anları, avantajımıza kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Son yarışlarda bunu çok iyi başardık. Takımın son yarışlarda gösterdiği kadar kolay olur mu bilmiyorum ama umarım olur."

"Pazar günü zorlu bir yarış olacak çünkü hiçbir araç tek set lastiklerde 12 turdan fazla yarışmadı ve Pazar günü çok fazla tur var."

"Tek pit ya da iki pit mi yapacağız? Lastik parçalanacak mı? Çünkü 8.virajda 280, 290 kilometre hızla gidiyorsunuz ve bu, lastikleri öldürüyor. Yani o durumu yaşamadan göremeyeceğiz." dedi.

Lastiklerin durumu hakkında ise, "Bugün lastikler iyi dayandı ama aşınmanın olacağını düşünüyorum."

"Çok hızlı ve agresif sürdüğümüz için lastikler parçalanıyor ve bir noktadan sonra performansları düşebilir. Çünkü bütün lastiği eritiyorsunuz."

"Bu açıdan zorlu olacak. Araçta iyi hissedebiliriz ve bir tur sonra her şeyi kaybedebiliriz. Daha sonrasında toparlayamayız çünkü lastikte daha fazla kauçuk kalmamış olacak."

"Bu noktada ise pit duvarı, lastiğin durumu hakkında yarış sırasında uyarı yapacak. Hızlı bir şekilde karar verip tek pit stop ya da iki pit stop olacağını söyleyecek."

"Pazar günü herkes için bu, farklılık gösterecek." dedi.

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Pirelli, Türkiye GP lastik seçimlerinin agresif olmasından endişeli

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Pirelli, Türkiye GP lastik seçimlerinin agresif olmasından endişeli
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