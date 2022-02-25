Russell: "Tur zamanları bu aşamada anlam ifade etmiyor"

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George Russell, üç senelik Williams macerasının ardından bu sezondan itibaren Mercedes'te yarışacak. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak genç pilottan birçok kişinin beklentisi büyük.

Mercedes ile ilk test seansında bir sorun yaşamayan İngiliz pilot, testlerin nasıl geçtiği sorulduğunda, nötr cevaplar vermeyi tercih etti.

"Merak uyandırıcıydı diyebilirim. Tüm pilotlar ve takımlar için birçok beklenmedik sorunlar ortaya çıktı, bu açıkça görülebilir. Bazı takımlar sorunları kontrol altına aldı, bazıları alamadı. Tur zamanlarının çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Çoğunlukla C5 ile, yani en yumuşak hamurla -ki bu pistte en iyi çalışan hamur bu- çalıştık. Bu nedenle en iyi turu atmış olsak da bu durumun herhangi bir belirleyiciliği yok. Dün söylediğim üzere Ferrari ve McLaren çok sağlam görünüyor. Kendi açımızdan konuşacak olursak birtakım güncellemeler getirmemiz gerekiyor, aracın dengesinden pek memnun değiliz. Fakat sonuç itibariyle bu sadece bir test. Bir şeyler öğrenmek için buradayız. Birçok şey denedik ve gitmemiz gereken yolun farkındayız."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın bir parçası olarak hissedip hissetmediği sorulduğunda Russell, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi hissediyorum. Epey doğal bir hissiyat. Bu muhtemelen uzun süredir Mercedes'in bir parçası olduğum için böyle. Örneğin padoktayken bekleme odasındaki mühendislerle hep bir aradaydık, bu nedenle çok yeni hissettirmiyor. Çoktan evim gibi benimsedim burayı. Dolayısıyla takımdaki herkesle çalışmak ilk aşamada daha da kolaylaştı. Çok iyi bir bağ kurduk." dedi.

Russell son olarak, araçların sezon boyunca hızlı bir gelişim eğrisinden geçeceğini düşünüyor.

"Bütün takımlar olarak bunu bekleyip göreceğiz. Ciddi bir kural değişikliği yaşandı. Barcelona'ya sadece tahminlerle geldik. Ama açıkçası, bazı insanların beklediğinden oldukça farklı olan pek çok şey var. Bu yüzden sahip olduğumuz sınırlamalardan maksimumu elde etmeye çalışmalıyız. Bahreyn'de bazı değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum ve sezon boyunca, gelişim eğrisinin herkes için oldukça hızlı olacağına eminim. Bunun üstesinden en hızlı ve en verimli şekilde gelenler, sezon sonunda zirveye çıkanlar olacak.