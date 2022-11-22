Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu" Sonraki / Horner: "Bir içecek firmasının bu denli rekabete girebilmesi diğerlerinin hoşuna gitmiyor"
Formula 1 Haberler

Russell: "Tünelin sonunda ışık var, görüyoruz"

Mercedes pilotu George Russell, zorlu 2022 yılına rağmen pozitif noktalara odaklanıyor ve gelecek yıl daha daha iyi olacaklarını düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
Russell: "Tünelin sonunda ışık var, görüyoruz"
Haberi dinle

Mercedes, arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmayı başarsa da, bu yılki araç pek de istedikleri gibi değildi.

Yıl boyunca yapılan 22 yarışta sadece bir galibiyet alana Alman üretici, yılı üçüncü sırada noktaladı ve 2013'ten bu yana en kötü sonucunu elde etti.

Fakat bu yıl takıma katılan ve Mercedes'in bu yılki tek zaferini elde eden George Russell, gelecek yıl çok daha güçlü bir araca sahip olmalarını bekliyor.

Russell, bu yıldan çok önemli dersler çıkardıkları görüşünde.

İngiliz pilot, "Bu sezon kendi çapında harikaydı: Formula 1 olarak, dünyanın en iyi pistlerine gidip, en iyi ve en hızlı araçları kullandık."

"Bu sezonla ilgili tüm olumlu şeylere daha fazla odaklanmalıyız çünkü takımla birlikte epey zorlu bir yolu geride bıraktık."

"Elbette Mercedes'in standartlarına göre, şampiyona üçüncülüğü yeterince yüksek bir sonuç değil fakat tünelin sonundaki ışığı şimdiden görebiliyoruz."

"Takımdaki herkes kış aylarında var gücüyle çalışacak ve umarım 2023 sezonunun Bahreyn'deki ilk yarışında tüm rakiplerimize savaşarak, birilerinin keyfini kaçırabiliriz."

"Bu takımda olduğum için çok şanslıyım çünkü Lewis Hamilton gibi çok şey öğrendiğim bir takım arkadaşım var. Bu da beni daha fazla çalışmaya itiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu"
Önceki haber

Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu"
Sonraki haber

Horner: "Bir içecek firmasının bu denli rekabete girebilmesi diğerlerinin hoşuna gitmiyor"

Horner: "Bir içecek firmasının bu denli rekabete girebilmesi diğerlerinin hoşuna gitmiyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Formula 1

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Formula 1

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Formula 1

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

Son Haberler

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Formula 1 Formula 1

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn

Jack Doohan ve Pierre Gasly, Abu Dhabi testinde yaptıkları sürüşten memnun olduklarını söylediler.

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Formula 1 Formula 1

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"

Williams pilotu Logan Sargeant, yeni takımıyla katıldığı sezon sonu testinden yüzü gülerek ayrılıyor.

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

Robert Shwartzman, Abu Dhabi'deki Formula 1 testinde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e yakın olmasının, hızının bir göstergesi olduğu görüşünde.

Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor

Aston Martin, Takımlar Şampiyonası'nı Alfa Romeo ile aynı puanda tamamladı, ancak önceki sonuçlar nedeniyle İsviçre takımı sezonu önde noktaladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.