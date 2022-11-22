Russell: "Tünelin sonunda ışık var, görüyoruz"

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Mercedes, arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmayı başarsa da, bu yılki araç pek de istedikleri gibi değildi.

Yıl boyunca yapılan 22 yarışta sadece bir galibiyet alana Alman üretici, yılı üçüncü sırada noktaladı ve 2013'ten bu yana en kötü sonucunu elde etti.

Fakat bu yıl takıma katılan ve Mercedes'in bu yılki tek zaferini elde eden George Russell, gelecek yıl çok daha güçlü bir araca sahip olmalarını bekliyor.

Russell, bu yıldan çok önemli dersler çıkardıkları görüşünde.

İngiliz pilot, "Bu sezon kendi çapında harikaydı: Formula 1 olarak, dünyanın en iyi pistlerine gidip, en iyi ve en hızlı araçları kullandık."

"Bu sezonla ilgili tüm olumlu şeylere daha fazla odaklanmalıyız çünkü takımla birlikte epey zorlu bir yolu geride bıraktık."

"Elbette Mercedes'in standartlarına göre, şampiyona üçüncülüğü yeterince yüksek bir sonuç değil fakat tünelin sonundaki ışığı şimdiden görebiliyoruz."

"Takımdaki herkes kış aylarında var gücüyle çalışacak ve umarım 2023 sezonunun Bahreyn'deki ilk yarışında tüm rakiplerimize savaşarak, birilerinin keyfini kaçırabiliriz."

"Bu takımda olduğum için çok şanslıyım çünkü Lewis Hamilton gibi çok şey öğrendiğim bir takım arkadaşım var. Bu da beni daha fazla çalışmaya itiyor." dedi.