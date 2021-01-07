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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Tüm sezon Vettel'le pist üstünde mücadele ettik"

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Russell: "Tüm sezon Vettel'le pist üstünde mücadele ettik"
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George Russell geçtiğimiz sezon Sebastian Vettel’le sıklıkla tekerlek tekerleğe mücadele etmenin Formula 1 pilotu olarak kendisine çok şey kattığını söyledi.

Vettel sürüşü zor Ferrari’yle sezonun büyük bir kısmını gridin gerisinde geçirirken Russell da Williams’ıyla ilerleme kat etti ve iki pilot, 2020’de pist üstünde birçok kez kozlarını paylaştı.

Russell, diğer Alfa Romeo ve Haas pilotlarıyla mücadelelerine ek olarak 4 kez dünya şampiyonu bir pilotun mücadele ederken kullandığı yöntemlere şahit olmanın kendisi için büyük bir öğrenme deneyimi olduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com’la röportajında geçtiğimiz sezonu değerlendiren Russell, “Bir yarış pilotu olarak büyük ölçüde geliştim, çünkü çok sefer Alfa Romeo’larla, Haas’larla ve Vettel’le tekerlek tekerleğe mücadele içindeydim.”

“Geçenlerde bu konu hakkında konuştuğumda bu sezon muhtemelen en çok mücadele ettiğim pilotun Sebastian olduğunu fark ettim.”

“Senenin başında Avusturya’yı, Nürburgring’i, Mugello’ya baktığımda; hatta Abu Dhabi’de bile birkaç tur mücadele ettik. Belki Portimao, Imola? Tüm sezon pist üstünde beraberdik ve bunu bana 2019’da söyleseydiniz tamamen çıldırmış olduğunuzu düşünürdüm.”

“Dolayısıyla bir Formula 1 aracında tekerlek tekerleğe mücadele etme deneyimi bana çok fayda sağladı, çünkü farklı bir tecrübe. Alt liglerden çok farklı, tamamen yere basma gücünün çok daha sofistike oluşundan kaynaklanıyor”

“Yere basma gücünüzü kaybettiğinizde araba başka bir şeye dönüşüyor. Ve bununla başa çıkmayı öğrenmek benim için çok güzel oldu. Mercedes sürme şansına sahip olduğumda, gridin gerisinden gelirken gerçekten sınırları zorlamamı sağladı.” dedi.

Russell, sıralama turlarındaki başarısı sebebiyle yarışlarda kendini sıklıkla öngörülenden daha yüksek sıralarda bulduğundan 2020’deki öğrenme deneyimini özellikle değerli bulduğunu söyledi.

2021’e girerken hangi alanlarda kendisini geliştirmek istediği sorulduğunda Russell, “Sıklıkla kendimizi sıramın dışında ve daha hızlı araçlarla mücadele ederken buluyoruz, bu da durumu zorlaştırıyor çünkü hep savunma yapan tarafta oluyorum.”

“Sadece bir kez saldırı yapan tarafta olabildim, onda da Mercedes’in içindeydim. Ve bu da bir yarış sürücüsü olarak özgüveninizi tamamen değiştiriyor.”

“O yüzden eşit oranda da gerçekçiyim, gridde en yavaş 1-2 araçtan biri olmamız ve diğer takımlar kadar yol tutuşumuz olmaması sebebiyle yarışırken zorlanacağımın da farkındayım. Fakat bunlar küçük detaylar ve sürekli bunları geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Sebastian Vettel
Takımlar Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

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