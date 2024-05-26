Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Mercedes pilotu George Russell, başladığı gibi 5. sırada tamamladığı 2024 Monako GP'nin tuhaf bir yarış olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Monte Carlo caddelerinde gerçekleştirilen yarış için belirleyici an, ilk turda Sergio Perez ve Kevin Magnussen arasında yaşanan kaza sonrası yarışın kırmızı bayrakla durdurulması oldu. Bu bölümde pilotlar, yarış içerisindeki zorunlu pitten kurtulmak için lastiklerini değiştirdiler.
Monako'da geçişin çok zor olması, bu stratejinin doğru olduğunu gösterdi. Max Verstappen ve Lewis Hamilton son bölümde yeni lastiklere geçmek için ekstra pit stop yaptılar. Verstappen çok hızlı bir şekilde Russell'ı yakalasa da, performans avantajına rağmen geçiş fırsatı bulamadı.
Bunun sonucunda ilk 10 pilot, yarışı başladığı gibi bitiriş oldu.
Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Russell, "Uzun, eski, garip bir yarıştı. İlk 30 turda etrafta dolanıyorduk."
"Max pite girdiğinde ayağımı yere bastım ve ancak ondan sonra Ferrari ve McLaren'lerle aramızdaki farkı ne kadar kapattığımızı fark ettim. Bundan gerçekten çok memnun oldum."
"Max beni biraz baskı altına aldı ama her şey kontrolüm altındaydı."
"Kırmızı bayrak çıktığında herkes için hayal kırıklığı oldu. Monako'da iyi bir yarış için tek umudumuz strateji konusunda biraz baharatlı (farklı) olmasıydı ama sonra strateji olasılığı ortadan kalktı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.
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