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Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

George Russell, testlerde iki araç kullanılmasının herkes için daha iyi olacağı görüşünde.

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Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
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Formula 1'de test sayısı her geçen yıl azalıyor. Geçen yıl test sayısı altı güne çıkarılsa da, bu yıl yeniden üç güne indirilmiş durumda.

Testlerde takımlar sadece bir araçla sürüş yapabiliyor ve bundan ötürü her pilotun yeni sezon öncesinde sadece 1.5 günü oluyor.

Hal böyle olunca, araçları tam olarak anlamadan sezona başlamış oluyorlar. Bu, bir bakıma iyi bir şey çünkü belirsizlik unsurunu artırıyor.

Öbür yandan sürücüler, mevcut test sayısının yeterli olmadığını çünkü yeni araçlara alışamadan sezona başladıklarını savunuyorlar.

George Russell bundan ötürü testte iki araç kullanımına izin verilmesinin herkes için faydalı olabileceğini söylüyor.

Russell, "Şahsen ben üç günlük testin yeterli olduğunu düşünmüyorum."

"Aslında her sürücünün sadece 1.5 günlük süresi olacak. Geçen hafta Pirelli lastik testleri sayesinde aracı sürecek kadar şanslıydık, aksi takdirde Abu Dhabi - Bahreyn arasındaki 12 hafta boyunca herhangi bir test yapmamış olacaktık."

"Testlerde her gün iki araçla çalışmamıza izin verilseydi, bu kesinlikle faydalı bir çözüm olurdu."

"Ancak sürücü başına 1.5 gün çok az." dedi.

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