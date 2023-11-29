Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Russell: "Test, kazaya kadar verimli geçti"

Mercedes pilotu George Russell, Abu Dabi testinde yaptığı kazadan memnun olmasa da, iyi veriler topladıkları görüşünde.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes'te 2023 sezonunun son testine George Russell ve Frederik Vesti katılırken, Russell günü mekanik bir arızadan kaynaklı kazadan ötürü erken kapattı.

Frederik Vesti ise teste devam etti ve günü üçüncü sırada bitirdi.

Russell kazaya rağmen verimli bir gün geçirdiklerini söylerken, çok fazla konuşmamayı tercih etti.

Russell, "Kazaya rağmen direksiyon başında verimli bir yarım gün geçirdik."

"Çok şey öğrendik ve bunları sezon boyunca elde ettiğimiz verilerle karşılaştırdık."

"Uzun bir yıl oldu ve herkes çok yorgun. Tüm ekip ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyor fakat aynı şekilde gelecek sezonu da sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Frederik Vesti ise F1 aracıyla tam gün geçirme fırsatının kendisi için değerli olduğunu söyledi.

"Abu Dabi'deki testi yeni bitirdim. İnanılmaz bir gündü; bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi! Yüzden fazla tur attım ve sekiz lastik hamuru kullandım."

"George'la çalışma fırsatı dahil olmak üzere çok şey öğrendim."

"Hem kısa hem de yarış temposunda onun telemetri verilerini kendi verilerimle karşılaştırdım."

"Akşam bana yeni bir yumuşak hamur verildi ve böyle Formula 1 aracının yeteneklerini sıralama modunda da görmüş oldum."

"Bu aracı limitlerde kullanma fırsatı, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten çok keyif aldım!"

"Şimdi Brackley'e dönüp simülatör üzerinde çalışmaya ve takımla beraber daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğim."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ocon: "Test de olsa adınızı zirvede görmek harikadır"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim"

Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim"

Formula 1

Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim" Perez: "Zor bir sezon geçirdiğim için mutluyum çünkü çok şey öğrendim"

FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış

FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış

Formula 1

FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış

Piastri: "Testte sürüşüm için faydalı bilgiler edindim"

Piastri: "Testte sürüşüm için faydalı bilgiler edindim"

Formula 1

Piastri: "Testte sürüşüm için faydalı bilgiler edindim" Piastri: "Testte sürüşüm için faydalı bilgiler edindim"

Son Haberler

AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?

AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?

F1 Formula 1

AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var? AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?

Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak

Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak

FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek

FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek

Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"

Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda" Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol