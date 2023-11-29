Russell: "Test, kazaya kadar verimli geçti"

Mercedes'te 2023 sezonunun son testine George Russell ve Frederik Vesti katılırken, Russell günü mekanik bir arızadan kaynaklı kazadan ötürü erken kapattı.

Frederik Vesti ise teste devam etti ve günü üçüncü sırada bitirdi.

Russell kazaya rağmen verimli bir gün geçirdiklerini söylerken, çok fazla konuşmamayı tercih etti.

Russell, "Kazaya rağmen direksiyon başında verimli bir yarım gün geçirdik."

"Çok şey öğrendik ve bunları sezon boyunca elde ettiğimiz verilerle karşılaştırdık."

"Uzun bir yıl oldu ve herkes çok yorgun. Tüm ekip ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyor fakat aynı şekilde gelecek sezonu da sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Frederik Vesti ise F1 aracıyla tam gün geçirme fırsatının kendisi için değerli olduğunu söyledi.

"Abu Dabi'deki testi yeni bitirdim. İnanılmaz bir gündü; bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi! Yüzden fazla tur attım ve sekiz lastik hamuru kullandım."

"George'la çalışma fırsatı dahil olmak üzere çok şey öğrendim."

"Hem kısa hem de yarış temposunda onun telemetri verilerini kendi verilerimle karşılaştırdım."

"Akşam bana yeni bir yumuşak hamur verildi ve böyle Formula 1 aracının yeteneklerini sıralama modunda da görmüş oldum."

"Bu aracı limitlerde kullanma fırsatı, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten çok keyif aldım!"

"Şimdi Brackley'e dönüp simülatör üzerinde çalışmaya ve takımla beraber daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğim."