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Russell: "Ters grid fikri işe yaramaz"

Mercedes pilotu George Russell, sprint yarışlarında ters grid fikrinin işe yaramasına pek ihtimal vermiyor.

Editör Ezel Tan
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George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme

Formula 1, gelecek sezon için sprint hafta sonu formatını değiştirmek istiyor ve bu kapsamda tartışılan bazı fikirler var.

Bazıları ters grid fikrini ortaya atmış durumda, ki geçmişte bu fikir pek de destek almamıştı.

Bu konu hakkında konuşan Mercedes pilotu George Russell, fikre şüpheyle yaklaşan isimlerden birisi oldu.

Russell, "Tüm sürücüler adına konuşamam ama ters grid fikrinin işe yarayacağına inanmıyorum."

"Formula 3 ve Formula 2'de yarışırken bunu görmüştüm. En hızlı on araç söz konusu olduğunda, yapılması en zor şey, doğrudan mücadele ettiğiniz aracın önüne geçmektir."

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the post race press conference

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the post race press conference

"Ters grid durumunda, en hızlı araç onuncu sırada başlar ve dokuzuncu sırada başlayan ikinci en hızlı aracın önüne geçmeye çalışır, o da sekizinci sıradaki -üçüncü en hızlı- aracın önüne geçmeye çalışır. Aslında herkes en güçlü rakibinin önüne geçmeye çalışıyor."

"Eğer gridi tersine çevirirsek, bu herkesin bir 'DRS treninde' gitmesine neden olur. Bu da mesela Williams'ın geçiş imkanı olmadan Haas'ı, Alpine'in geçiş imkanı olmadan Williams'ı, McLaren'ın da geçiş imkânı olmadan başka bir aracı takip etmesine yol açar. Bu konseptin işe yarayacağını sanmıyorum." dedi.

Russell'a göre iyi bir sprint yarışının anahtarı lastikleri.

"En iyi sprintler Katar'da gördüğümüz üzere çok fazla lastik aşınmasının olduğu ve sürücülerin farklı stratejiler uyguladığı hafta sonlarında düzenlendi."

"Brezilya'da da benzer bir durum vardı, lastikler yaklaşık 25 tur dayandı ve iyi bir yarış izledik. Bu sprint yarışlarında daha çok orta hamur takılıyor. Bu yüzden de ilginç yarışlar görmüyoruz." 

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