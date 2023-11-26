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Formula 1 Abu Dabi GP
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Russell: "Temiz bir şekilde yarıştığı için Leclerc'e saygı duyuyorum!"

George Russell, Mercedes ve Ferrari'nin son yarışa kalan ikincilik mücadelesinde Charles Leclerc'e temiz bir şekilde yarıştığı için saygı duyduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes ve 4 puan gerisindeki Ferrari arasındaki ikincilik mücadelesi, 2023'ün final yarışı olan Abu Dabi GP'sine kalmıştı.

Yarış boyunca hangi takımın ikinciliği elde edeceği sürekli olarak değişmiş olsa da, sonunda Mercedes üç puan farkla ikinciliği aldı.  

Çizgiyi üçüncü sırada geçen Mercedes pilotu Russell, "Bunun anlamı çok büyük."

"Fabrikada, Brackley'de, Brixworth'te bunu başarmak için çalışan pek çok insan var."

"Gerçekten zorlu bir sezon oldu. Bu yıl birkaç kez kendimi hayal kırıklığına uğrattım, bu yüzden bugün çizgiyi üçüncü olarak geçtiğim için mutluyum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Sonlara doğru Checo [Perez] ile birbirimize çok yakındık. Charles'ın beni arkasında tutacağını düşündüm ama temiz bir şekilde yarıştığı için ona saygı duyuyorum. Artık rahatlayabilirim!"

"İkinci pitten çıktığımda birden Checo ortaya çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama orada harika bir tempoları vardı, gerçekten sona doğru çok gerildim. Lastiklerin performansı gittikçe düşüyordu ama takım için şampiyonada ikinciliği garantilediğim için gerçekten memnunum. Eminim bu gece birkaç kadeh bir şeyler içilecektir." dedi.

Russell tüm hafta sonu kendini iyi hissetmemesiyle ilgili olarak da şunları ekledi: "Muhtemelen tur başına dört kez öksürüyordum, bu yüzden dışarıda oldukça perişan bir haldeydim."

"Ancak çizgiyi üçüncü olarak geçmiş olmak büyük bir rahatlama."

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