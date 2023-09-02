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Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş

George Russell, ayar yaklaşımındaki bir değişikliğin kendisini Mercedes ile sezon ortasında yaşadığı performans düşüşünden kurtardığını ve artık "tekerleği yeniden icat etmeye" çalışmadığını söyledi.

Filip Cleeren
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George Russell, Mercedes F1 W14

Russell yıla güçlü bir başlangıç yaptı ancak sezonun ikinci çeyreği boyunca sıralama turlarında giderek zorlanmaya başladı ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı Monako'dan bu yana sadece bir kez geçebildi.

Yaz arasından önceki yarış hafta sonlarında Russell defalarca Mercedes W14'te kendisi için "işlerin yolunda gitmediğini" belirtmişti.

Ancak Russell, takım arkadaşının zorlandığı Zandvoort'ta Max Verstappen ve Lando Norris'in ardından üçüncü olmayı başardı.

Monza'da konuşan Russell, "aşırıya kaçtıktan" ve "tekerleği yeniden icat etmeye" çalıştıktan sonra ana mühendis grubuyla çalışarak ayar yaklaşımını değiştirdiğini açıkladı.

Russell, "Muhtemelen aradan önceki son birkaç yarışta yolumu biraz kaybetmiştim."

"Bu yıl zaman zaman aşırıya kaçtım ve bu da performansta biraz düşüşe neden oldu."

"Son birkaç yarışta ayar yönümüzün yanlış olduğu sonucuna vardığımızı düşünüyorum. Bu da kendime olan güvenimi ve sıralama performansımı olumsuz etkiledi ve belki de yarışa çok fazla önem veriyorduk."

"Ama bu yüzden Zandvoort'ta çok mutluydum çünkü yaklaşımımızı değiştirdik, tüm odağımızı sıralamalara ve güvenimi yeniden kazanmaya verdik. Araca geri döndükten beş tur sonra kendime olan güvenimi geri kazandığımı hissettim." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport.com/Autosport tarafından mevcut nesil yer etkili otomobillerde aracın ayarlarında kaybolmanın ne kadar kolay olduğu sorulduğunda Russell, fazla düşünmeyi bir pastanın üzerine çok fazla kiraz koymaya benzetti.

Russell, "Bazen maksimum potansiyelin nerede olduğunu fark etmeniz gerekir. Ve belirli bir yarış hafta sonunda bu potansiyeli aşmaya çalışırsanız, 10 üzerinden dokuz kez muhtemelen geriye gidersiniz."

"Bu yarış hafta sonunda tekerleği yeniden icat edemeyiz. Paketiniz var, onu değiştirebilir, pastanın üzerine kiraz koyabilirsiniz."

"Ancak iki ya da üç kiraz eklemeye çok fazla odaklanırsanız, pastayı tamamen mahvedebilirsiniz."

"Bazen daha çok çalışıp daha akıllıca davranmamak doğru yol değildir." dedi.

Aracı doğru ayarlamanın temel zorluğu, sürüş yükseklikleri ile çeşitli viraj türlerinde tutarlı aerodinamik yük arasında bir orta yol bulmaktır; bu da otomobilleri daha sert ve sürüşü daha zor hale getirme eğilimi manasına gelir.

Russell, "Bence bu nesil otomobillerde her zaman en iyi dengeyi arıyorsunuz. Çoğu otomobil maksimum yere basma kuvvetine, zemin yere gerçekten yakınken ulaşıyor."

"Oldukça sert ve agresif çalışmanız gerekiyor, bu da her zaman sürüş ve otomobilin uyumluluğu pahasına oluyor."

"Sadece bir yönü takip ediyorduk, bunun işe yarayacağını düşünüyorduk ama yaramadı."

"Bu sorunu çözdüğümüzün garantisi yok. Ancak nasıl tepki vereceğimiz konusunda daha net bir fikrimiz olduğunu düşünüyorum."

"Tekerleği yeniden icat etmedik ama doğru yolda olduğumuzu hissediyorum." dedi.

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Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız"

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