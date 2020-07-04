Russell: "Tek tur tempomuz yeterli değil"

Son iki yılda gridin arkasına demir atan Williams, cuma günü Avusturya'da gerçekleştirilen antrenman turlarında da yine geride bir görüntü çizmişti.

Williams yarış temposunda daha iyi gözükse de, tek tur temposunda orta grubun en yavaş takımıydı.

George Russell, bu alanda gelişmeleri gerektiğini ve hızlarının şu noktada yeterli olmadığını dile getirdi.

İngiliz pilot, "Yeniden direksiyon başına geçmekten mutluluk duyuyorum, ancak vücudumun yüksek kuvvetleri alışması zaman aldı. Gün verimli ve iyimserdi."

"Düşük yakıt seviyesindeki tempomuz yeterli değildi, ancak dolu depo ile aracımız daha rekabetçi görünüyor. Günün sonunda ritim yakaladım ve araçtan memnun kaldım. Doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

Nicholas Latifi ise her iki seansta da Russell'ın gerisinde kaldı ancak günün kendisi için iyi geçtiğini belirtti.

Kanadalı pilot, "Her şeyin yolunda gittiğini söyleyemem, ancak araçtan memnunum. İlk seansta birkaç planlı test gerçekleştirdik. İkincisi daha zordu. Yeni bir şey denemeye karar verdik ve bazı hatalar yaptım, ancak antrenmanlar bunun için var."

"Bugün aracı ilk kez ikinci antrenman seansında denedim ve şimdi resmi olarak bir Formula 1 pilotu olduğumu söyleyebilirim!" dedi.