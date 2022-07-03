Russell: "Taraftarların F1 pilotlarını taciz etmesi durdurulmalı"

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Son yıllarda F1'in popülaritesi tüm dünyada artıyor ancak özellikle sosyal medyanın da etkisiyle pilot ya da takım taraftarları arasında kutuplaşmalar da artıyor.

Russell, bunun en iyi örneğini Kanada GP öncesindeki geçit töreninde yaşadığını, tribünlerdeki bir taraftarın durduk yere kendi adını söyleyerek yuhaladığını söyledi.

Russell, "Popülariteniz arttıkça, şüphesiz bunun çok fazla olumlu sonucu oluyor. Ancak bunun olumsuz yönleri de var ve bence o konuda bir ayarlama yapılması gerekiyor. Montreal'de birisi benim adımı söyleyip yuhaladı."

"Pilot geçiş töreninde sadece aracımda oturuyordum. 35-40 yaşlarında tanımadığım bir adamın beni yuhalıyor olması, anlaşılması oldukça tuhaf bir durum. Ben sadece kendim olup yarıştığım her turda elimden gelenin en iyisini yapmaya, iyi bir şov sunmaya, herkese karşı kibar ve hoş olmaya çalışıyorum."

"Bu yüzden alışmanız ve ne yazık ki içerisinde yaşadığımız dünyanın ve toplumun böyle olduğunu kabullenmeniz gereken şeyler var. Bu, çözülmesi gereken bir başka konu."

"Bu adama birine yuhalama hakkını ne veriyor? Futbol taraftarlarına, futbolculara hakaret etme hakkını ne veriyor? Onlar sadece kendi işlerini yapıyorlar ve kariyerlerini korumak için çalışıyorlar. Bence birçok insanın bu pozisyonda gerçekten takdir etmediği şey bu." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

GPDA Başkanı olan Russell ayrıca Nelson Piquet ve Juri Vips olaylarının ardından ırkçılığa karşı bir mesaj yayınlamıştı.

Russell, "Sadece motor sporları dünyasında değil, toplumda da dolaşan tüm ırkçılığı ortadan kaldırmak için hepimizin daha fazlasını yapması gerektiği açık. Ve bence bundan daha fazlası var. İnsanlar internet üzerinden çok fazla sosyal tacize uğruyor."

"Bu konuda birçok insanın kendi görüşünü dile getirdiğini görmek harika. Hepimizin daha fazlasını yapma sorumluluğu var. Günümüzde, bu dönemde hâlâ bu konunun devam ediyor olduğunu görmek şoke edici." dedi.

F1'in konuyla alakalı yaptığı açıklamanın yeterli olup olmadığı sorulduğunda Russell, yarış öncesindeki ırkçılığa karşı diz çökme olayının neden bitirildiğini sorguladı.

Russell, "Her şeyin gerçekten yeterli olduğunu düşünmüyorum. F1'in kendisinden bir açıklama görmedim. Bu yüzden bu konuda bir yorum yapamam. Ancak daha önce 2020'deki ilk yarış olan Avusturya'da hepimizin diz çökmesinin üzerinden iki sene geçtiğini söylediklerini duydum."

"Bu hareketi durdurma kararı aldığımızda, çok sayıda insan bunu neden bitirdiğimizi sorguladı. Çünkü ırkçılık bitmiş değildi ve tüm dünyadaki ırkçı tacizler hâlâ devam ediyordu. Çok fazla şey oluyor."

"Ve bence bu hafta, bunu yelpazenin iki farklı ucundan, açıkçası kendi düşüncelerine takılıp kalmış, daha yaşlı bir nesilden birisinden ve aynı zamanda bir gençten görmek şok ediciydi. Bence daha fazlasını yapmamız gerekecek." dedi.

GPDA'nın diz çökme eylemini geri getirmek için görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda ise Russell, "Tam olarak ne konuşacağımızdan emin değilim ancak kesinlikle platformumuzu daha iyi bir amaç için kullanmak için aramızda konuşmamız gereken konuşmalar var."

"Sanırım son birkaç yıldır ister zihinsel sağlık olsun, ister ırkçılık ya da sosyal istismarla mücadele olsun bunun hakkında çok fazla konuştuk ancak biz sadece yarış pilotuyuz, bir tür politikacı değiliz."

"Platformumuzu sadece insanları eğitmek için kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda bu konularda hepimiz için eğitici bir görev olarak kullanmamız gerektiğini hissediyoruz."

"Ama konu ırkçılık ya da sosyal istismar olduğunda, orada kimsenin eğitime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunların hâlâ devam ettiğini görmek şok edici." dedi.