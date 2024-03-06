Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"

Bağımsız bir soruşturma sonunda Red Bull takım patronu Christian Horner, bir kadın çalışanın kendisine yönelik suçlamalarının ardından herhangi bir yanlış davranışta bulunmaktan aklandı.

Bununla birlikte, davanın merkezinde yer alan materyallerin daha sonra sızdırılması ve Jos Verstappen'in Horner'ın kalması halinde takımın 'parçalanacağını' iddia etmesi, birçok kişinin Red Bull'un F1 patronunu ve yıldız pilotunu tutmak arasında bir seçimle karşı karşıya olduğuna inanmasına neden oldu.

Verstappen'in ayrılması halinde, Ferrari'nin 2025 yılı için Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile anlaşmış olması nedeniyle, Mercedes en olası hedef olacaktır.

Russell, herhangi bir F1 takımının üç kez şampiyon olan Verstappen'le sözleşme imzalama fırsatına balıklama atlaması gerektiğini düşünüyor. Britanyalı şunları söyledi: "Bence her takım mümkün olan en iyi pilot kadrosuna sahip olmak ister."

"Şu anda Max griddeki en iyi sürücü, dolayısıyla her takım Max ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli."

"Bence soru daha çok onun tarafında ve Red Bull'un tarafında sorun teşkil ediyor."

"Açıkçası, orada çok fazla şey oluyor. Kapalı kapılar ardında gerçekten neler olup bittiğini bilmiyoruz ve nihayetinde şu anda bizi ilgilendirmiyor. Heyecan verici olacak."

Russell, Hamilton'ın mevcut sezonun sonunda takıma veda etmesinin ardından boşalan Mercedes koltuğuna kimin oturacağını belirleyebileceğinden emin.

Russell, "Bu, tüm zamanların en büyük pilotu Lewis'in yanında geçirdiğim üçüncü sezon."

"Onun yanında oldukça iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum. Dolayısıyla, gelecek yıl ya da daha sonraki yıllarda yanımda kim olursa olsun, herkes ile meydan okumayı hoş karşılayacağım."

"Her zaman en iyilere karşı mücadele etmek istersiniz. Ama sonuçta benim için sadece kendime odaklanmak önemli. Kendime inanıyorum; griddeki herkesi yenebileceğime inanıyorum. Sadece bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor."

"Son birkaç yıldır Lewis benim için büyük bir kıstas oldu." dedi.