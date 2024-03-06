Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"
George Russell, Red Bull'daki çalkantıların ortasında Max Verstappen'in adı Mercedes ile anılırken, herhangi bir Formula 1 takımının Verstappen ile sözleşme imzalama şansını '%100' kullanması gerektiğini söylüyor.
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference
Dom Romney / Motorsport Images
Bağımsız bir soruşturma sonunda Red Bull takım patronu Christian Horner, bir kadın çalışanın kendisine yönelik suçlamalarının ardından herhangi bir yanlış davranışta bulunmaktan aklandı.
Bununla birlikte, davanın merkezinde yer alan materyallerin daha sonra sızdırılması ve Jos Verstappen'in Horner'ın kalması halinde takımın 'parçalanacağını' iddia etmesi, birçok kişinin Red Bull'un F1 patronunu ve yıldız pilotunu tutmak arasında bir seçimle karşı karşıya olduğuna inanmasına neden oldu.
Verstappen'in ayrılması halinde, Ferrari'nin 2025 yılı için Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile anlaşmış olması nedeniyle, Mercedes en olası hedef olacaktır.
Russell, herhangi bir F1 takımının üç kez şampiyon olan Verstappen'le sözleşme imzalama fırsatına balıklama atlaması gerektiğini düşünüyor. Britanyalı şunları söyledi: "Bence her takım mümkün olan en iyi pilot kadrosuna sahip olmak ister."
"Şu anda Max griddeki en iyi sürücü, dolayısıyla her takım Max ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli."
"Bence soru daha çok onun tarafında ve Red Bull'un tarafında sorun teşkil ediyor."
"Açıkçası, orada çok fazla şey oluyor. Kapalı kapılar ardında gerçekten neler olup bittiğini bilmiyoruz ve nihayetinde şu anda bizi ilgilendirmiyor. Heyecan verici olacak."
Russell, Hamilton'ın mevcut sezonun sonunda takıma veda etmesinin ardından boşalan Mercedes koltuğuna kimin oturacağını belirleyebileceğinden emin.
Russell, "Bu, tüm zamanların en büyük pilotu Lewis'in yanında geçirdiğim üçüncü sezon."
"Onun yanında oldukça iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum. Dolayısıyla, gelecek yıl ya da daha sonraki yıllarda yanımda kim olursa olsun, herkes ile meydan okumayı hoş karşılayacağım."
"Her zaman en iyilere karşı mücadele etmek istersiniz. Ama sonuçta benim için sadece kendime odaklanmak önemli. Kendime inanıyorum; griddeki herkesi yenebileceğime inanıyorum. Sadece bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor."
"Son birkaç yıldır Lewis benim için büyük bir kıstas oldu." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Ben Sulayem soruşturmasında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var"
Russell: "Yarın Max dışında herkes yakın bir mücadele içinde olacak"
Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"
Son Haberler
Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar