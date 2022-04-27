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Russell: "Takımın kaptanı Lewis ve öyle de olması gerekiyor"

George Russell, Hamilton'ın tüm tecrübesi ve başarılarıyla birlikte "takımın kaptanı" olduğunu söylüyor.

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Russell: "Takımın kaptanı Lewis ve öyle de olması gerekiyor"
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Geçtiğimiz sekiz sezonun tamamında rekabetçi, çoğunda da dominant güç olan Mercedes bu sezon itibariyle oldukça zor bir konuma gerilemiş durumda, takım ancak podyum mücadelesi verebiliyor.

Hem Hamilton hem de Russell bir podyum elde ettiler, fakat son sekiz senenin tamamını takımlar şampiyonluğuyla, 2021 harici yedisini de pilotlar şampiyonluğuyla tamamlayan takım için podyum tatmin edici bir sonuç değil.

İki pilotun da tek hedefi Mercedes'i yeniden zirveye çıkarmak, dolayısıyla Hamilton ile genç Russell arasında gerçekleşmesi beklenen kıyasıya mücadele şu anlık yaşanacak gibi durmuyor

Russell, bu durumun sebebi olarak Mercedes'in pistteki konumundan çok takım arkadaşlarının kariyerlerinde bulundukları noktayı gösteriyor.

Sky Sports'a konuşan Russell, "Her ikimizin de kariyerlerimizin farklı aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum."

"Kendi açımdan konuşmam gerekirse, tüm zamanların en büyüğüne karşı 24 yaşında genç bir pilotum. Şampiyonayı önde bitirmesi açıkçası hoşuma gitmez ama bunun için ağlayıp somurtmam da."

"Lewis açısından konuşursak, o çok şey başardı -yedi kez Dünya Şampiyonu oldu ve çeşitli rekorların da sahibi."

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position with his trophy

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position with his trophy

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bazen, kariyerlerinin aynı aşamasında olan ve her ikisi de akıllarındaki "bir numaralı sürücü ben olmak istiyorum" düşüncesi için savaşan takım arkadaşları görürsünüz. Mercedes'te bir numara ya da iki numara yok, ikimiz de böyle bir düşünceye sahip değiliz."

"Öyle düşüncelere sahip olsak bile Lewis çok uzun zamandır burada. Ben takımın yeni çocuğuyum."

"10 yıldır burada olan tüm zamanların en büyüğüne karşı çıkmaya ve takımın lideri olmaya çalışmayacağım."

"Takımın kaptanı Lewis ve olması gereken de bu." dedi.

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