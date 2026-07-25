Russell: "Takım olarak yapmamız gereken işler var"

Kimi Antonelli'nin Spa'da kazandığı zaferin ardından Macaristan'a gelen takımın hedefi, Ardenler ormanının yüksek hızlı yapısına tamamen zıt olan bu pistte bir galibiyet daha almaktı.

Ancak Hungaroring'de Cuma günü beklenenden çok daha zorlu geçti. İki Mercedes aracı da ilk dörde giremezken, takımın daha hızlı ismi George Russell her iki antrenmanda da liderin neredeyse tam bir saniye gerisinde kaldı.

Cuma günü pilotları zorlayan ve bolca lastik kilitlenmesine neden olan şiddetli rüzgarın yanı sıra, Russell ve Antonelli rüzgar kadar kendi araçlarıyla da boğuşuyor gibiydi. İkinci antrenman seansının ardından konuşan Russell, Mercedes'in liderliğini koruyabilmesi için çok çalışması gerektiğini ve Ferrari'nin gittikçe güçlendiğini itiraf etti. İngiliz pilot, Spa'daki zorlukların aksine dar ve virajlı pist yapısının gücü yere aktarma konusundaki olumlu etkisinden övgüyle bahsetti.

Russell basına verdiği demeçte şunları söyledi: "Bence bugün herkes için oldukça tuhaf bir gündü. Budapeşte sürüş yapması harika bir pist ancak pistin yarısını yeniden asfaltlamışlar. Çok tümsekli, özellikle son birkaç virajın etrafında asfalt parçalanıyor ve bu da sürüşü oldukça zorlaştırıyor."

"Tek tur tempomuz harika görünmüyordu ancak uzun sürüşlerde daha rekabetçiydik. Yine de Ferrari ile ilgili korktuğumuz şey başımıza gelmiş gibi görünüyor, gerçekten çok çok güçlü duruyorlar."

"Bu hafta sonu bambaşka bir canavarla karşı karşıyayız. Bu kısa pistte güç üniteleri oldukça etkileyici. Tüm viraj çıkışlarında 350kW güç elde ediyorsunuz ve bu da arka lastikleri kelimenin tam anlamıyla mahvediyor."

"Takım olarak yapmamız gereken işler var. Ferrari şu anda herkesin oldukça önünde."

"Dürüst olmak gerekirse hem Kimi hem de benim için araç iyi olmaktan çok uzaktı. Gelişebileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum. Bugün gerçekten çok rüzgarlıydı ve sanırım rüzgarın yönü değişecek, bu da pek çok şeyi etkileyebilir."

Mercedes Takım Patronu Yardımcısı Bradley Lord ise pilotların Budapeşte'de karşılaştığı yol tutuş ve denge eksikliğine dikkat çekti. Cuma gününden çıkarılacak olumlu notlar da olduğunu belirten İngiliz yönetici, takımın özellikle uzun sürüş temposunda rakiplerine kıyasla daha rekabetçi göründüğünü vurguladı.

Aracın fena olmayan bir çalışma aralığında bulunduğunu belirten Lord, buna karşın tek tur temposunda eksiklerini acilen gidermeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Lord, pilotların neyle mücadele ettiğini şu şekilde açıkladı: "Tek turda yol tutuş ve denge eksikliği yaşıyoruz. Her iki pilot da burada istenen o hafif önden kayma dengesini bulmak için başlangıçta ön tarafın tutuşundan feragat etmek zorunda kaldı. Ancak durum oldukça tutarsız ve zorlu. Yeni asfaltta işler daha da zorlaşıyor. Bu yüzden tek turda lastikleri doğru çalışma aralığına getiremediğimize şüphe yok."

"Fakat uzun sürüşlerde Ferrari, Verstappen ve McLaren'lara karşı oldukça tutarlı ve rekabetçi görünüyorduk. Bu da aracın fena olmayan bir çalışma aralığında olduğunu gösteriyor ancak tek turda işleri yoluna koymamız şart."

"Her pistte rekabetçi olabilen bir araca sahibiz. Şu ana kadar hepsinde pole pozisyonunu alacak kadar şanslıydık. Sanırım bir noktada böyle bir seri sona eriyor ancak bunun Macaristan'da olmaması için elimizden geleni yapacağız."

"Gece boyunca yapacak çok işimiz var, biraz kafa yormamız gerekecek. Umarım 3. Antrenmana girerken ciddi bir performans artışı buluruz."

Lord ayrıca, son birkaç yarıştır Russell'ı ciddi şekilde yavaşlatan düzlük hızı sorununu çözdüklerini de doğruladı.

Lord, "Rekabetçi bir tek tur atıp iki aracı karşılaştırana kadar - ki bugün bunu yapamadık - kesin ve nihai bir cevabımız olmayacak. Ancak evet, sorunu bulduğumuzdan ve ortadan kaldırdığımızdan kesinlikle eminiz. Artık George'un gerçek performans potansiyelini kısıtlamayacak veya engellemeyecek."

Mercedes'in Ferrari'nin temposuna ayak uydurmakta zorlandığını açıkça kabul etmesi, Cuma gününün Brackley ekibi adına ne kadar zorlu geçtiğinin farkında olduklarını gösteriyor. Ancak geçmişte de gördüğümüz gibi gece yapılan çalışmalar bir hafta sonunun kaderini tamamen değiştirebilir.