Russell: "Takım olarak ilk çizgiden başlayacak olmamız çılgın bir şey"
Brezilya GP öncesinde Sprint yarışını kazanan ve ana yarışa pole pozisyonundan başlama hakkını elde eden George Russell, bu sonuçtan çok mutlu olduğunu ve yarışa ilk çizgiden başlayacak olmalarının harika bir haber olduğunu söyledi.
Sprint yarışına 3. sıradan başlayan Russell, çok geçmeden liderliğe yükselen Max Verstappen'in arkasında 2. sıraya yükseldi.
Verstappen yarışa griddeki çoğu pilotun aksine orta lastikle başlarken, Russell'da yumuşak lastikler vardı. Bu tercih de farkın açılmamasında yardımcı oldu.
Russell, uzun süre ikinci sırada devam etti ve Verstappen'in DRS mesafesinde kalarak fırsat bulmaya çalıştı. Birkaç kez Verstappen'i zorlayan ancak geçme şansı bulamayan Russell, sonunda geçti ve fark açarak Sprint'te rahat bir şekilde zafere ulaştı.
Russell bu sayede bugün 8 puan kazanırken yarın için de ilk sırayı kazanmış oldu.
Russell, "Evet, inanılmazdı. Böylesi bir performansa sahip olmayı beklemiyordum. Ancak bu, takım olarak gösterdiğimiz gelişimi ve herkesin gösterdiği çabayı gösteriyor. Austin'deki yarıştan bu yana, aracımız gerçekten harika hissettirdi."
"Açıkçası Max yumuşak lastikte olsaydı nasıl olurdu bilmek zor. Ancak yine de burada olmak harika bir duygu." dedi.
George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen ile verdiği mücadele için Russell, "Açıkçası geçiş yapmak zordu çünkü bu Sprint yarışıydı, bu açıdan risk ile ödül arasındaki dengeyi iyi tutturmak gerekiyordu. Bu galibiyeti almak için ölüyor olsam da, çok fazla risk alıp tamamen puansız bir şekilde en geriden başlamak istemiyordum. Ancak bunu başardık, 3. seferde şanslıydım." dedi.
Russell, bugünkü yarışta lastik seçimi ve aracına aldığı hasarın etkisiyle yavaşlayan Verstappen'in ana yarışta muhtemelen çok hızlı olacağını ancak gridde ilk çizgiyi kapatacakları için, ona karşı stratejiyi bölerek savunma yapabilecek lükse sahip olduklarını söyledi.
Russell, "İkimizin de ilk çizgiden başlayacağını düşünmek çılgınca. Lewis bugün 8. sıradan yükselerek harika bir iş çıkardı, bu yüzden çılgınca olacak."
"Max'in yarın gerilerden uçarak geleceğinden eminim ancak ona karşı yarışı kazanabilmek için stratejiyi bölebileceğimiz lüks bir pozisyondayız." dedi.
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