Russell: "Takım harika bir iş çıkardı"

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6. sıradan start alan Russell, yarış boyunca iyi bir tempo gösterdi ve yarışın son bölümünde çıkan güvenlik aracından faydalanarak podyumun 2. basamağına yükseldi.

Russell, yarışın başında Lando Norris'e geçilmesinin ardından 7. sıraya gerilese de yerini geri almayı başarmıştı.

Yarışın son bölümünde çıkan güvenlik aracından sonra ilk başta pite gelmeyen ve ikinci sırada yer alan Russell, güvenlik aracının arkasındaki ikinci turda pite gelerek yeni lastiklere geçti ve 3. sıraya geriledi.

Russell, güvenlik aracının çıkmasının ardından Max Verstappen gibi takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışı o pozisyonda tamamlayarak bu sezonki en iyi sonucunu almış oldu.

Russell, "Öncelikle buradaki tüm taraftarlara çok teşekkür ederim, inanılmaz bir karşılama oldu. Zandvoort'ta yarışmak bizim için çok özel." dedi.

Mercedes pilotu, takım arkadaşını (Hamilton) pist üstünde geçmesi konusunda ise, "Hep bu şekilde yakın olarak yarışmayı umuyoruz." şeklinde yorum yaptı.

Russell, takımının performansından oldukça memnun olduğunu da ekledi: "Takım olarak harika bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonuç pek de umduğumuz gibi olmadı fakat performansımız bize güven veriyor ve ileriye yönelik adım atabileceğimizi düşünüyorum."

"Podyumda üç farklı takımı birden görmek inanılmaz. Takım olarak en üst basamağa yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Zorlamaya devam edeceğiz."

Çeviren: Zeynep Taş