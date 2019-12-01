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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Russell, Kubica'yı 21 - 0 yenmekten gururlu

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Russell, Kubica'yı 21 - 0 yenmekten gururlu
Ekleyen:
, Şef Editör
1 Ara 2019 05:19

Williams'ın çaylak pilotu George Russell, Formula 1'e bu sene dönüş yapan takım arkadaşı Robert Kubica'yı tüm sıralamalarda mağlup ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Bugün sezonun son sıralama seansı geride kaldı ve onda da Williams pilotları birçok sıralamalarda olduğu gibi son sıralarda yer aldılar ve Russell, diğer 20 sıralamada olduğu gibi Kubica'yı geride bıraktı.

Bundan gurur duyduğunu söyleyen Russell, her şeyin dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Gurur duyuyorum. Açıkçası kendime böyle bir hedef koymamıştım ancak sezonun başında, diğerlerinin çok gerisinde olduğumuz için kendi başımıza mücadele edeceğimizi fark ettik."

"Bundan memnuniyet duyacağım.  Bu gurur duyabileceğim bir şey."

"Kolay, daha doğrusu insanların düşündüğü kadar kolay bir şey değildi. Çok zordu. Tek bir seansta iyi bir tur atmamızın gerektiğini birçok kez söylemiştim. Her seferinde maksimumu yapmamız gerekiyordu. Tek bir hata her şeyi değiştirebilirdi."

"Bu açıdan bu istatistikten memnunum." dedi.

Kubica, sezon boyunca birçok kez Russell ile aradaki farkın temsili olmadığını çünkü araçlarının farklı olduğunu söylemişti.

Buna karşı Kubica, bu sene Almanya GP'de aldığı puan ile takımına puan kazandırabilen tek isim oldu.

Kubica, "Söyleyecek çok şey yok. Gridde son sıra için mücadele ederken aramızdaki mücadeleye mücadele demek zor. Ancak buna mücadele demek istiyorsanız, çok fena bir şekilde kaybettim."

"Ancak puan tablosuna bakarsanız, orayı ben kazandım. Geride bir yarış daha var. Ona bağlı olacak."

"Şaka bir yana, o alaycı bir cevaptı. Genel olarak sezon ne benim ne de George için kolay değildi. Ancak tabii ki o iyi iş başardı."

"Çok fazla zorlandım. Araçta hislerimi kaybettim. Abu Dhabi'de de öyle oldu."

"Sonunda, bu kadar zor bir sene geçirince 18 ya da 20. olmanız pek bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şey, hisleriniz ve olanlar karşısındaki bakış açınız. Başardıklarınız ve neleri daha iyi yapabileceğiniz. Ancak şu anda baktığımızda her şey çok zor çünkü sezon oldukça olumsuzdu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar George Russell , Robert Kubica
Takımlar Williams
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
07 Saat
:
39 Dakika
:
09 Saniye
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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FP3
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Cmt 30 Kas
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