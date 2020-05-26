Russell, Mercedes'in de genç sürücülere odaklanmasını umuyor

Ferrari, gelecek yıl iki genç sürücüyle yarışacak ve Red Bull zaten yıllardır kendi bünyesinden çıkardığı genç sürücülerle mücadele ediyor.

Mercedes ise yıllardır genç sürücü programına sahip olsa da şimdiye kadar hep farklı sürücülerle yarıştı ve Mercedes bünyesinde yer almasına rağmen Russell, Williams adına yarışıyor.

İngiliz pilot, Mercedes'in mevcut kadrosunu korumasını anlıyor ancak bir noktada geleceğe odaklanmanın doğru olacağını da düşünüyor.

"Mercedes'in genç sürücü programı hiçbir şekilde amaçsız değil. Red Bull ve Ferrari ile aynı amaca sahip. Bütün amaç bir sürücü geliştirmek ve ana takıma getirmek."

"Zamanlama ile ilgili çok fazla şey var ve takım başına sadece iki koltuk var. Mercedes'e bakarsak Lewis işini yapıyor ve Valtteri ile birlikte son birkaç yıldır şampiyonluklar kazandıkları harika bir ikili oldular."

"Bu kadroyu değiştirmeleri için bir sebep olmalı. Ama öte yandan Carlos ve Charles ile Ferrari'nin yaptığı seçimlere bakıyorsunuz. Muhtemelen bir kadro olarak dört, beş ve altı yıl boyunca devam edebilirler. Aynı şekilde Daniel ve Lando'nun yarıştığı McLaren ile Alex ve Max'in yarıştığı Red Bull için de durum aynı."

"Bence herhangi bir şirket için istikrar çok önemli. Bu takımların geleceğe odaklandığını görmek harika ve sırada ne olduğunu göreceğiz."

“Şahsen yarış kazanmak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Menajerimle her hafta temas kuruyorum ve son zamanlarda olanlar ilginç. Bana sorarsanız henüz hiçbir şey bitmedi."

Russell, koronavirüs arasını simülatörde geçiren isimlerden bir tanesi ve hem İspanya hem de Monako sanal F1 yarışlarında zafere ulaşmayı başardı.

22 yaşındaki İngiliz pilot, mevcut durumdan çok memnun görünüyor.

"Kazanmak harika hissettiriyor. Dürüst olmak gerekirse kazanmanın nasıl bir şey olduğunu unuttum ve şimdi sanal bile olsa kazanmak iyi geliyor. Tabii ki gerçek değil, ama rekabetçiyim ve arkadaşlarıma karşı yarışıp kazanırsam, bu harika bir şey. Bu oldukça heyecan verici."

"Buna eğlence için başladım. Formula 1 taraftarlarını eğlendirmek istedim, ama ilk yarışta yarışırken kendi kendime 'Buraya biraz daha zaman ayırmam gerekiyor' diye düşündüm ve sonucu görüyorsunuz!"

"Bence bu, bana olan bakış açısını biraz değiştiriyor. Bir eSpor yarışını kazanarak geçen yıl katıldığım herhangi bir Formula 1 yarışına kıyasla daha fazla tanıtıma sahip oldum. İnsanlara neler yapabileceğimi göstermek için her yolu deniyorum. Geçen yıl bunu pist üstünde de yaptım ve şimdi de yapmaya devam ediyorum."