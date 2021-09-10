Russell, "süper kahraman" Hamilton'la ilk tanışmasını hatırlıyor

Mercedes salı günü yaptığı açıklama ile beraber Russell'ın gelecek yıl kendileri için yarışacağını ve Valtteri Bottas'ın yerini alarak Lewis Hamilton'ın yeni takıma arkadaşı olacağını duyurdu.

Russell, 2017'den bu yana Mercedes'in genç sürücü programının bir parçasıydı ve Williams'la geçirdiği 2.5 yılda yaptığı şeylerle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Açıklamanın ardından Russell'ın çocukken Hamilton'la tanıştığı fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı ve yedi kez dünya şampiyonu da kendi hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

Bu fotoğrafta Russell, 2009 yılında katıldığı bir karting etkinliğinde Hamilton'la tanışmak ve kendisinden imza almak için beklediği görülüyor. Bundan tam 12 yıl sonra Russell, İngiliz pilotla takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Motorsport.com'a Hamilton'la olan ilk tanışması ve bu fotoğraf hakkında konuşan Russell, İngiliz pilotla tanışmanın kendisi için büyüleyici bir an olduğunu ve bu tanışmanın, gelecekte Formula 1'de yarışmaya olan arzusunu kuvvetlendirdiğini söyledi.

Russell, "Lewis karting pistine gelmişti, sanırım Formula Kart Stars'taydı ve o noktada Comer Cadet'ta yarışıyordum."

"Benim için bir süper kahramanla tanışmak gibiydi. O yaşlardayken özellikle bir yarış ve Formula 1 pilotuyla tanıştığınızda, bu insanların birer insan olmadığını düşünüyorsunuz! Bu benim için çok özel bir andı."

"Doğruyu söylemek gerekirse o anı şu an bile hatırlıyorum ki, 11 yaşındayken yaşadığım bu anı hatırlamak oldukça garip geliyor."

"Bir bakıma gelecek yıl onun yanında yarışacak olmak da benim için olağandışı bir şey."

"Sanırım onunla tanışığım an, gerçekten onun gibi olmak istediğimi düşündüğüm andı; bir Formula 1 pilotu olmak ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyordum." dedi.

Hamilton, yeni nesil sürücüler arasında yer alan Russell'ın Mercedes'e "taze enerji" geçireceğinden emin.

Hamilton, "Genç yeteneklerin geldiğini görmek spor için harika ve bunun sporu geleceği olduğunu düşünüyorum."

"Takımımız için yeni ve taze bir kan olacak çünkü ben orada epey eskiyim." "

"Bence inanılmaz aç, odaklı ve takımı ileriye doğru iten yeni bir gencin gelmesi, tüm takıma kesinlikle enerji katacak." dedi.