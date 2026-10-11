Formula 1 Singapur GP
Russell: "Şu anda yenilmesi gereken takım Red Bull"
George Russell, son yarışta puan almanın ulaşabilecekleri en iyi sonuç olduğunu düşündüğünü belirtirken Mercedes'in performansını artırmak için yeni paketinden daha fazla verim alması gerektiğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 11 Eki 2026 16:40
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Marina Bay'deki yarışın ardından George Russell, yarışın ilk bölümünde iyi ilerleme kaydettiklerini ancak ikinci bölümde Nico Hülkenberg'in etkili savunmasıyla karşılaştıklarını belirtti.
Russell, "İlk bölümde iyi ilerleme kaydettik. İkinci bölümde Nico iyi savunma yaptı ve onu geçmek oldukça zordu. Ama söyleyecek pek fazla bir şey yok."
"Takım olarak asıl önemli olan, daha fazla performansı nasıl bulacağımızı anlamak."
"Red Bull son üç haftada, birbirinden çok farklı üç pistte gerçekten etkileyici bir performans sergiledi. Şu anda yenilmesi gereken takım onlar." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Önündeki bir haftalık arayı nasıl değerlendireceği sorulan Russell, "Şu an için herhangi bir planım yok. Takımla biraz zaman geçireceğiz."
"Dediğim gibi, şu anki hedefimiz bu paketten nasıl daha fazla performans alabileceğimizi anlamak. Kimi'nin kullandığı paketi biliyorsunuz. Veriler, paketin beklediğimiz gibi performans gösterdiğini söylüyor ancak tur zamanları açıkçası pek iyi olmadı. Dolayısıyla bunu nasıl çalışır hâle getirebileceğimizi anlamamız gerekiyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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