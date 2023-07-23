Russell: "Şu anda McLaren ile benzer tempodayız"
Mercedes pilotu George Russell, Alman üreticinin an itibariyle McLaren ile benzer tempoda olduğunu düşünüyor.
Hayal kırıklığıyla dolu bir sıralama turları geçiren George Russell, gerilerden başladığı Macaristan GP'de güzel geçişler yaparak altıncı oldu.
Yarıştan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Russell, sonuçları şöyle değerlendirdi: "Bu gerçekten beklentilerin ötesine geçen pozitif bir sonuç."
"Sanırım stratejistler yarıştan önce 11. olabileceğimizi, her şeyi doğru yaparsak yedinci olabileceğimizi söylüyorlardı."
"Şimdi işte buradayız, altıncı olduk, bizden 12 sıra önde başlayan iki Ferrari'nin önünde finiş gördük."
"Yani evet, sonuçtan memnunum."
Russell son bölümde Leclerc'in ardına geldiğinde aslında geçmek için zorlamadığını, sadece aracın çok hızlı olduğunu söylüyor.
"Bu sadece sahip olduğumuz hızdan kaynaklı bir şeydi. Araç o an gerçekten çok hızlıydı."
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Burası benim en sevdiğim pistlerden biri, en iyi pistlerimden biri ve takım olarak burada genellikle çok iyi gidiyoruz."
"Bu yüzden bugün bu kadar hızlı olmamız benim için sürpriz olmadı."
"Dün elbette hayal kırıklığı yarattı çünkü Lewis ile aynı seviyede olabilirdik. Eğer takım olarak ilk iki sıradaysanız da o zaman dinamik tamamen değişiyor."
"Yani küçük bir fırsat kaçtı ama yine de şampiyonada ikinci sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık."
Russell'a göre McLaren şu anda Mercedes'in biraz önünde.
İngiliz pilot, "McLaren küçük bir adım önde görünüyor. Muhtemelen daha çok Lando'nun tarafında öyle, Lando gerçekten harika bir iş çıkardı. Ayrıca bu yıl Oscar'dan da gerçekten etkilendim."
"Tüm sezon boyunca hiç yanlış bir şey yapmadı, bir çaylak olarak bu gerçekten etkileyici."
"Eminim bir noktada Lando'nun seviyesine gelecektir. Durum böyle olduğunda, gerçek bir tehdit olacaklar ama bence onları sezonun geri kalanında arkamızda tutacak avantajımız var."
"Kısacası şu anda McLaren ile benzer bir tempoya sahibiz ve hız konusunda ikinciliği paylaşıyoruz." dedi.
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