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Formula 1 Miami GP

Russell: "Şu anda en hızlı dördüncü takımız"

Mercedes pilotu George Russell, takımın şu anda en hızlı dördüncü ekip konumunda yer aldığı konusunda net.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes, bu yıla büyük hedeflerle başlamasına rağmen geride kalan yarışlarda beklentileri pek karşılayamadı.

Takım, son dönemde Red Bull ve Ferrari'nin gerisindeydi fakat son yarışlarda McLaren'ın da gerisine düşmüş durumda.

McLaren'ın zafere ulaştığı Miami yarışında sekizinci sırada finiş gören George Russell, bu yıl dördüncü en hızlı takım olduklarını kabul etti.

Russell şöyle konuştu: “Bir yıl önce McLaren pilotları Miami'de 16. ve 19. sıralarda yer aldılar; şimdi ise yarış kazandılar."

"Bu, her şeyi doğru yaparsanız nelerin mümkün olduğunu gösteriyor, ki henüz bununla övünemeyiz."

"Yakında kullanacağımız bazı güncellemelerimiz var ama kısa vadede yarış kazanmamızı sağlayacak hiçbir şey yok."

"Bizim için sonraki birkaç yarış sancılı geçecek."

"Bence aracımızın en hızlı dördüncü araç olduğunu kabul etmeliyiz. Tur zamanları yalan söylemez, her hafta beş ila sekizinci sıralar için mücadele ediyoruz." 

Mercedes şampiyonada 64 puanla dördüncü sırada yer alırken, üçüncü McLaren ile arada artık 60 puan var.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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