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Formula 1 İspanya GP

Russell: "Şu an şampiyonluğu düşünmüyorum"

Barselona'da pole pozisyonundan başlamasına rağmen yarışı ikinci sırada bitiren George Russell, şampiyonluk yarışında geriye düşmenin yarattığı hayal kırıklığını paylaştı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sezona şampiyonluğun en büyük favorisi olarak giren ancak şanssızlıklar ve strateji savaşları nedeniyle geride kalan George Russell, İspanya GP'sinin ardından şampiyonluk hesabını bir kenara bıraktığını itiraf etti. Mercedes pilotu, artık sadece kendi kontrol edebileceği faktörlere odaklanacağını belirtti.

"Zor bir durum, biliyorsunuz; bu kolay bir spor değil.” 

“Bu hayale ulaşmak için hayatımızın her günü çalışıyoruz ve kontrolünüz dışındaki olaylar aleyhinize geliştiğinde bunu kabullenmek gerçekten zor oluyor.” 

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Aynı şekilde umduğunuz performansı sergileyemediğinizde de bunu sindirmek kolay değil."

"Ancak her gün daha derine inmeli, kendinizi zorlamalı ve bu işi neden yaptığınızı kendinize hatırlatmalısınız.” 

“Geçmişte Lando ile çocukken Lewis gibi isimlere bakıp buralarda oturmanın hayalini kurardık fakat 15 yıl önce bir gün podyumu paylaşacağımıza muhtemelen inanamazdık.” 

“Elbette İspanya’da üçümüz arasından ilk basamakta olmayı tercih ederdim ama bu mücadele için yarışıyoruz."

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Şu an şampiyonluğu düşünmüyorum, sadece kendi kontrol edebileceğim şeyleri kontrol etmeye odaklandım.” 

“Cuma ve cumartesi günleri elimden gelenin en iyisini yaptım. Pazar günü de harika bir start aldım ve ilk bölüm sağlam geçti. Ancak sert lastikteki son iki bölüm yeterince iyi değildi.” 

“Bu pistten performansımın yeterince güçlü olmadığını ve bazı geliştirmeler yapmam gerektiğini düşünerek ayrılıyorum. Barselona zorlu bir pist ve bu yıl ciddi lastik aşınması yaşadığımız ilk yarış oldu; kazanan üç pit stop yaptı.” 

“Önceki altı yarışta kolay şekilde tek pit yaparken bugün bambaşka bir senaryo vardı. Avusturya'da durumu yeniden değerlendireceğiz."

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