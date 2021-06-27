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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Russell, Steiermark GP’deki şanssızlığından üzüntü duyuyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Selin Elif Köse

George Russell, Steiermark Grand Prix'sinde Williams için ilk Formula 1 puanlarını kovalarken güç ünitesindeki bir problem nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmasını “tipik” bir şanssızlık olarak görüyor.

Russell, Steiermark GP’deki şanssızlığından üzüntü duyuyor

Russell, yarışta 10. sıradan start aldı ve ilk turda Charles Leclerc ile Pierre Gasly’nin teması ardından 8. sıraya yükseldi.

Williams pilotu, ilk turlarda Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda’yı arkasında tutmayı başardı. Ayrıca yarışın ilk bölümünün sonuna doğru Fernando Alonso ile arasındaki farkı kapamaya başlamıştı.

Ancak Williams, B planına geçeceklerini söyleyerek Russell’ı pite çağırdı ve İngiliz takım, aracın motorundaki bir sorunu düzeltmek adına harekete geçti.

Russell’ın pit stopu 18 saniye sürdü ve böylece gridin gerisine düştü. İngiliz pilot, 38. turun sonunda ise yarıştan çekildi ve Williams’ın 2019 Almanya GP ardından ilk puanlarını kazanma hayalleri suya düştü.

Yarışın ardından Ziggo Sport’a verdiği demeçte Russell, “Bu büyük bir şanssızlıktı.”

“Yarışmak hiçbir zaman kolay değildir. Daha doğrusu, adil değildir. Kendi şansınızı kendiniz yaratırsınız ve sonuçta bugün, bizim için bir şeyler yolunda gitmedi.”

“Ancak biz çoğu zaman bu noktaya gelemiyoruz ve bu çok tipik bir olaydı. Dürüst olmak gerekirse ne düşünmem ya da ne demem gerektiğini bilmiyorum.”

“Bu durum, takımdaki herkes için büyük bir şanssızlıktı. Bunun için çok sıkı çalışmışlardı ve bu noktaya gelmeyeli çok uzun zaman olmuştu.”

“Bugün puan alabilmek bizim için çok iyi olurdu. Bence yedincilik mümkündü çünkü Alonso’dan hızlıydım, takımlar şampiyonası için de harika olurdu. Kesinlikle harika olurdu.” dedi.

 

Russell, bu durumun Williams’ın incelemekte olduğu “teknik bir problem” olduğunu söylese de bunun “pnömatik basınç" ile ilgili olduğunu da doğruladı.

Russell, F1’e geldiğinden beri sadece Mercedes ile çıktığı Sakhir GP’de puan alabilmişti ve bu yarışta da bir pit stop sorunu nedeniyle yarış galibiyetini kaçırmıştı.

Steiermark Grand Prix'sinde Russell'ın söylediği gibi 7. ya da 8. olabilmek, Williams’ı takımlar şampiyonasında Alfa Romeo’nun üstünde 8. sıraya çıkarırdı. Ayrıca, 2018 Azerbaycan Grand Prix’sinden bu yana takımın en iyi sonucu olurdu.

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