Russell, Steiermark GP'de yeni motorla yarışacak!

Russell, değişiklik nedeniyle Steiermark GP için grid cezası almayacak, fakat henüz ikinci yarışta ikinci üniteye geçerek cezaya bir adım daha yaklaşacak.

Russell, Red Bull Ring'deki 71 turluk yarışın 49. turunda bir yakıt basıncı sorunu nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Takım sorunun ortaya çıkmasının ardından motorun kapatılmasını istedi.

Güç ünitesi Brixworth'taki Mercedes HPP fabrikasına gönderildi ve yapılan araştırmada bunun bir dişli sorunu olduğu anlaşıldı.

Russell'ın aracında şimdi yeni bir içten yanmalı motor, MGU-H ve turbo ünitesi olacak. Cuma günkü ilk seansta Russell'ın yerine piste çıkacak Williams yedek pilotu Jack Aitken, ilk seansta bu ünitelerle sürüş yapacak.

Sorunun Russell'ın motoruna özgü olduğu anlaşılırken, geçen hafta sonu kullanılan diğer Mercedes üniteleriyle ilgili herhangi bir endişe yok.

Ayrıca Racing Point'ten Lance Stroll, Mercedes motorundaki güç kaybı nedeniyle Avusturya yarışını bırakmıştı. Ancak daha sonra bunun güç ünitesiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden iyi durumda olan ünite Brixworth'e gönderilmedi.