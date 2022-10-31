Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"

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Mücadeleye ikinci sıradan başlayan Russell, iyi bir start almasına rağmen ilk sektörde istediği çizgileri yakalayamadı ve takım arkadaşı Hamilton'ın yanı sıra dördüncü sıradan kalkan Sergio Perez'e de geçildi.

Geçtiğimiz hafta henüz ilk virajda Carlos Sainz ile temas yaşayan ve beş saniye ceza alan Russell, Meksika'da bu nedenle daha temkinli bir ilk tur geçirmeye çalıştığını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan İngiliz pilot, "Dış çizgiden Max Verstappen'i geçme şansımın olmadığını biliyordum, ancak Lewis'in de iç çizgide olması nedeniyle çok agresif olmak istemedim, o benim takım arkadaşım."

"Sonuç olarak bu bana pahalıya mal oldu ve iki sıra kaybettim. Yerimi korumayı başarabilseydim muhtemelen yarışı ikinci sırada bitirirdim."

"İşler böyle ilerliyor. Karşımdaki takım arkadaşım olmasaydı da yer bırakırdım diye düşünüyorum, belki de bırakmazdım, emin değilim."

"Ama kendi adıma son üç yarış biraz olaylı geçti, çok fazla hata yaptım. Temkinli davranmamın sebeplerinden biri de buydu. Dengeyi tutturmak zorundayım." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in yarışına damga vuran asıl olay strateji hatalarıydı. Yarışa orta hamurla başlayan takım, buna rağmen ilk bölümü yeterince uzatmadı ve Red Bull'a hızlı bir cevap vermek istedi.

Sonuç, ilk bölümde galibiyete oynayacak gibi duran Mercedes'in son bölümde tempo tutturamayarak galibiyet şansının tepilmesi oldu.

Bu konuda konuşan Russell, "Hafta sonundan çıkarılacak pek çok ders var. Yumuşak hamurla başlayıp yarışı orta hamurla tamamlasaydık, veya orta hamurla daha uzun süre gidip yarışı yumuşak hamurla tamamlasaydık neler olurdu görmek ilginç olurdu."

"Yarışa yumuşak hamurla başlamak gibi bir düşüncemiz yoktu ama yarışı yumuşak hamurla tamamlamayı kesinlikle düşünüyorduk."

"Sanırım [Nicholas] Latifi ve Lewis'in zamanlarını referans aldık, ikisi de sert lastiği taktılar ve en iyi turlarını attılar. Ancak sert lastik ikinci turdan itibaren işlevsizdi."

"Bence bu hafta sonu Pirelli de yanlış seçim yaptı, bence yumuşak hamur orta, orta hamur sert, sert hamur ise ultra sertlikte olmalıydı."

"Ricciardo'nun performansını görmek de biraz hayal kırıklığı yarattı çünkü orta hamurla devam edebileceğimi hissediyordum. Son turlarda yumuşak lastiklerle uçabilirdik."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell telsizden sert lastiklerden memnun olmadığını açıkça belirtti ancak takımın yapabileceği bir şey yoktu. Kendisi için teselli ikramiyesi ise bir kez daha en hızlı turu elde etmesi oldu.

İngiliz pilot, "Çok fazla hayal kırıklığı yaşadığımı düşünmüyorum. Sadece ne demek istediğinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, bu sırada fiziksel olarak zorlanıyorsunuz."

"Ama ben derdimi anlatmaya çalışıyordum. Orta hamurdayken çok iyi hissediyordum. Lewis pite girmeden önce aradaki farkı kapatıyordum. En iyi tur zamanlarımı elde ediyordum."

"Belki de Checo'yu sert lastikle geçmemin mümkün olmadığını ve tek yolun yumuşak lastik takmak olduğunu anlamalıydık." dedi.