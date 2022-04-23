Russell: "Sprint yarışlar daha uzun olmalılar"

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Russell, dün gerçekleştirilen sıralama seansında kırmızı bayrakların zamanlamasından olumsuz bir şekilde etkilenmişti ve seansı 11. sırada tamamlamıştı.

W13'ün temposu, yarışta da iyi değildi ve Russell, yarışı 11. sırada bitirdi. İngiliz pilot, "aracın daha hızlı olduğunu fakat düzlüklerde yavaş olduklarından yükselemediklerini" düşünüyor. Russell, ayrıca, sprint yarışların daha uzun olması gerektiği görüşünde.

İngiliz pilot şunları söyledi: "Sprint yarışlar her zaman çetrefilli geçiyorlar. Yarış ön taraftaki pilotlar için nasıl hissettirdi bilmiyorum ama bizim bulunduğumuz bölgede sanki bir geçit töreni yapıyormuşuz gibi hissettim."

"Yarışlar, lastikleri aşındıracak ve pilotlarla araçlar arasında fark yaratacak kadar uzun değiller. Takım olarak çalışmamız gerek. Bence araç göründüğünden daha hızlı ama düzlüklerde yeteri kadar hızlı değiliz ve bu yüzden yukarı sıralara ilerleyemiyoruz."

"Bu pistteki ana düzlükte sola doğru bir virajımsı yer olduğundan, geçiş yapmak zorlaşıyor. Bu faktör de bizim bugünkü gelişimimizi sınırlandırdı."





Russell, yarınki yarışta stratejinin önemli olacağını düşünüyor.

"Yarın stratejinin önemli olacağını düşünüyorum. Diğerlerine kıyasla farklı bir şey yapmamız gerek. Farklı bir strateji seçmek, yukarı yükselebilmek için bize bir fırsat sunacak. Eminim ki bu akşam aracı ve stratejiyi biraz daha iyi anlayacağız. Yine de yarın yarış zor olacak."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes, 2022 sezonunun belki de en kötü hafta sonunu Imola'da yaşıyor. Alman ekip, dün iki aracıyla birden Q2'de elendi ve Japonya 2012'den bu yana ilk kez iki aracıyla birden Q3'e kalamadı.

Bugün de daha iyi değildi. Russell'ın 11. olduğu sprint yarışta, Lewis Hamilton 14. sırayı alabildi. Araçtaki dalgalanma sorunu devam ederken, bu hafta sonu W13'ün lastiklerini ısıtmak da oldukça zorlayıcı.

Yani Mercedes'te yüzler kesinlikle gülmüyor. Toto Wolff "W13'ün temposunu gördükçe kendini boğmak istediğini" dile getirmişti.

Russell ise hafta sonu hakkında şunları söyledi: "Bizim için kesinlikle zor bir hafta sonu oluyor. İlk birkaç yarışta muhtemelen olmamız gerekenden daha iyi yerlerde bitirdik ve bu hafta sonu olmamız gereken yere döndük."

"Neden bilmiyorum ama lastikleri ısıtmak bu hafta sonu çok zorlayıcı."

"Dün soğuktu, hava sadece 13 dereceydi. Yani lastikleri ısıtmak zor. Bu alanda dengeyi bulmaya çalışıyoruz ama yarın için yapabileceğimiz bir şey yok. Önümüze çıkacak fırsatları değerlendirmeye çalışacağız."

George Russell, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images