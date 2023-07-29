Russell: "Sprint sıralama turları Mercedes için tam bir karmaşaydı"

Spa-Francorchamps'ta doğru zamanda doğru turu atmak büyük önem taşıyordu ve bundan ötürü pist üstünde pozisyon mücadelesi veren isimleri vardı.

Mercedes son tura başlarken sürücülerinin pozisyonlarını yanlış değerlendirmiş gibi göründü, Russell 1. virajda lastiklerini kilitledikten sonra Hamilton'ı engelledi.

Hamilton daha sonra Kemmel düzlüğünde Russell'ı geçti, ancak düzlükte gaz kesmek zorunda kaldı ve sonuç olarak iki pilotun turu da mahvoldu.

Bu, Hamilton'ın yedinci, Russell'ın ise 10. olduğu anlamına geliyor.

Russell, Hamilton'la yakın karşılaşması için zayıf iletişimi suçladı ve şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse baştan sona tam bir karmaşaydı."

"Q3'e kalmama şaşırdım çünkü çok fazla hata yaptım ve sonunda biraz da iletişimsizlik oldu. Ben öndeki araca çok yakındım, Lewis de bana çok yakındı."

"Zaman azaldığı için tur atamayacağımızı düşündük. Sonrasında öngördüğümüzden daha fazla zaman vardı. Sanırım Max çizgiyi geçen son araçtı."

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Russell şunları ekledi: "Bu hafta sonu tam bir karmaşaydı. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi. Umarım biraz toparlanabiliriz."

"Yarışta daha hızlı olabileceğimizden eminim, ancak sıralama turları berbat geçti."

Hamilton, Russell olmasaydı pole pozisyonunu alabileceğini düşünüyor.

"Açıkçası bundan memnun değilim. Her şey harika görünüyordu; ilk turun ardından birinciydim."

"Sanırım o seansta birinci ya da ikinci olabilirdim fakat iletişim oldukça zayıftı. Son viraja geldiğimizde etrafta yedi araç vardı."

"Daha fazla zamanımız kalmadığına inandırıldık ama bolca zamanımız olduğu ortaya çıktı. George'a gelirsek, söyleyebileceğim pek bir şey yok. Olan oldu. Gerçekten önemli değil."

Hamilton aracın performansı hakkında ise iyimser.

"Her türlü şartta harika hissediyorum."

"Orta sektörde Red Bull'lardan biraz daha yavaşız ama hiçbirimiz daha dolu depoyla sürmedik. Bu yüzden kuru geçeceği için heyecanlıyım, umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz."