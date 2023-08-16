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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

George Russell, Formula 1 sprint kurallarının biraz gevşetilmesini ve takımların birinci antrenman seansından sonra araçlarında değişiklik yapmalarına izin verilmesini istediğini söyledi.

Adam Cooper
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George Russell, Mercedes-AMG

Sprint hafta sonunda mevcut kurallarda araçlar, Cuma günkü ilk seanstan sonra kapalı parkta kilitlenmiş durumda oluyor. Bu nedenle takımlar sürücünün pit yolundan başlamasını zorunlu kılan değişiklikler yapmayı tercih etmediği sürece pilotlar, hem sıralama seanslarını hem de sprint ve ana yarışı aynı ayarla koşmak zorundalar.

Spa'da Russell ve Mercedes takım arkadaşı Lewis Hamilton hafta sonunun başından itibaren farklı yere basma kuvveti seviyeleri kullandılar.

Kötü hava koşullarının Cuma günkü sürüşü daha da zorlaştırmasıyla birlikte, normal bir Grand Prix hafta sonu boyunca muhtemelen yakınlaşacakları halde, ilk tercihlerinde kaldılar.

Russell mevcut formatla ilgili olarak "Gerçekten zorlayıcı olabiliyor. 1. antrenmandan sonra aracın ayarını değiştirmenize izin verilmemesini hâlâ sevmiyorum. Bence bu spor için bir bilinmezlik yaratıyor ve bu da heyecan verici olabilir."

"Ama bu, Wimbledon'daki finalden bir saat önce bir tenisçiye raketini vermek ve elindekinin bu olduğunu söylemek gibi bir şey. Ve önceden hiçbir alıştırma, antrenman yapmadan bu yapılıyor."

"Diğer sporlar bu şekilde yapılmıyor. Bunu neden yaptığımızı anlıyorum. Ancak hafta sonunun belli bir noktasında bazı değişiklikler yapmak güzel olurdu." dedi.

Bu arada Russell, F1'in Ağustos ayındaki yaz tatilini, "acımasız" sporla uğraşanların zaman ayırıp kendilerini yenilemeleri için bir şans olması nedeniyle memnuniyetle karşıladı.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Russell, "Yaz tatilinin spordaki herkes için gerçekten harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence hepimiz çok motive ve kararlıyız ve bence herkes kendi içinde biraz savaşçı gibi hissediyor ve sadece güçlenmek istiyor."

"Ama bence herkes iki haftalık bir aranın yarattığı etkinin farkında. Tamamen sıfırlıyor ve gençleştiriyor ama aynı zamanda nasıl geliştirilebileceğine dair bazı yeni fikirler de veriyor. Spor olarak buna sahip olduğumuzu görmek güzel."

"Sanırım kış için de böyle bir uygulamadan bahsediliyor. Bu tabii ki daha çok fabrikadaki mühendisler ve tasarımcılar için. Bu acımasız bir spor, inanılmaz derecede yoğun. Bunun muhtemelen iyi bir katkı olacağını düşünüyorum." dedi.

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