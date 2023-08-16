Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor
George Russell, Formula 1 sprint kurallarının biraz gevşetilmesini ve takımların birinci antrenman seansından sonra araçlarında değişiklik yapmalarına izin verilmesini istediğini söyledi.
Sprint hafta sonunda mevcut kurallarda araçlar, Cuma günkü ilk seanstan sonra kapalı parkta kilitlenmiş durumda oluyor. Bu nedenle takımlar sürücünün pit yolundan başlamasını zorunlu kılan değişiklikler yapmayı tercih etmediği sürece pilotlar, hem sıralama seanslarını hem de sprint ve ana yarışı aynı ayarla koşmak zorundalar.
Spa'da Russell ve Mercedes takım arkadaşı Lewis Hamilton hafta sonunun başından itibaren farklı yere basma kuvveti seviyeleri kullandılar.
Kötü hava koşullarının Cuma günkü sürüşü daha da zorlaştırmasıyla birlikte, normal bir Grand Prix hafta sonu boyunca muhtemelen yakınlaşacakları halde, ilk tercihlerinde kaldılar.
Russell mevcut formatla ilgili olarak "Gerçekten zorlayıcı olabiliyor. 1. antrenmandan sonra aracın ayarını değiştirmenize izin verilmemesini hâlâ sevmiyorum. Bence bu spor için bir bilinmezlik yaratıyor ve bu da heyecan verici olabilir."
"Ama bu, Wimbledon'daki finalden bir saat önce bir tenisçiye raketini vermek ve elindekinin bu olduğunu söylemek gibi bir şey. Ve önceden hiçbir alıştırma, antrenman yapmadan bu yapılıyor."
"Diğer sporlar bu şekilde yapılmıyor. Bunu neden yaptığımızı anlıyorum. Ancak hafta sonunun belli bir noktasında bazı değişiklikler yapmak güzel olurdu." dedi.
Bu arada Russell, F1'in Ağustos ayındaki yaz tatilini, "acımasız" sporla uğraşanların zaman ayırıp kendilerini yenilemeleri için bir şans olması nedeniyle memnuniyetle karşıladı.
George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Russell, "Yaz tatilinin spordaki herkes için gerçekten harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence hepimiz çok motive ve kararlıyız ve bence herkes kendi içinde biraz savaşçı gibi hissediyor ve sadece güçlenmek istiyor."
"Ama bence herkes iki haftalık bir aranın yarattığı etkinin farkında. Tamamen sıfırlıyor ve gençleştiriyor ama aynı zamanda nasıl geliştirilebileceğine dair bazı yeni fikirler de veriyor. Spor olarak buna sahip olduğumuzu görmek güzel."
"Sanırım kış için de böyle bir uygulamadan bahsediliyor. Bu tabii ki daha çok fabrikadaki mühendisler ve tasarımcılar için. Bu acımasız bir spor, inanılmaz derecede yoğun. Bunun muhtemelen iyi bir katkı olacağını düşünüyorum." dedi.
Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor
Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor
Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"
Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir" Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok" Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
AlphaTauri: "Wolff, F1'e dönmesini istiyorsa Schumacher'e sürüş fırsatı vermeli"
AlphaTauri: "Wolff, F1'e dönmesini istiyorsa Schumacher'e sürüş fırsatı vermeli" AlphaTauri: "Wolff, F1'e dönmesini istiyorsa Schumacher'e sürüş fırsatı vermeli"
Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"
Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık" Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"
Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin
Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin
Son Haberler
Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"
Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor" Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"
Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"
Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"
Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"
Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor" Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"
Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"
Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim" Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar