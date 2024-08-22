Russell, Spa'da diskalifiye edilmeden önce kendisinin hafif olduğunun farkındaymış

George Russell, 2024 Formula 1 Belçika Grand Prix'si öncesinde “biraz hafif” olduğunun farkındaydı, yarışı pist üzerinde kazandıysa da yarış sonrası diskalifiye nedeniyle kaybetti.

Russell, takım arkadaşı ve uzun süre lider olan Lewis Hamilton'ın önünde bitiş çizgisine ulaşmak için cesur bir tek pit stop stratejisi ile zafere ulaştı, ancak aracının 1.5kg hafif bulunması, F1'in katı kurallarına göre diskalifiye edilmesine yol açtı.

Spa sonrası yaz tatili boyunca Mercedes, beklenmedik tek pit-stopun Russell'ın lastiklerinin çok fazla kütle kaybetmesine neden olduğu ve bu durumun aracın genel olarak hafif kalmasına yol açtığı teorisini araştırdı.

Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere, takım şimdi üçlü sorunlar kombinasyonunun diskalifiyeden sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Lastik aşınması ve Eau Rouge’un sıkıştırmasıyla kızak bloğunun aşınmasının yanı sıra, sıcak Spa etkinliğinde Russell'ın yarış içi kilo kaybının da önemli bir etken olduğu tespit edildi. Yarış sonrası kalan yakıt W15'ten boşaltıldıktan sonra Russell'ın aracının ve sürücünün toplam ağırlığı, olması gereken sınırın altında kaldı.

Russell'a, Mercedes'in bu durumu göz önünde bulundurarak takımın daha fazla ağırlık marjı alması gerekip gerekmediği soruldu zira takım basitçe araca ağırlık ekleyerek bunu yapabilirdi.

Ancak Russell, yeni yarış beslenme stratejileriyle ağırlık gereksinimlerini karşılama yollarının daha uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Russell, “Daha fazla marj almanız gerektiğini düşünmüyorum, bence sadece süreçler tüm farklı senaryoları kapsayacak şekilde tam olarak yerinde değildi.”

George Russell, Mercedes W15 Photo by: Erik Junius

“Yarış öncesinde biraz hafif olduğumu biliyordum, ancak büyük bir değişiklik yapmak için çok geçti; bir biftek yemek gibi! Bu muhtemelen en iyi yarış öncesi rutini değildi.”

“Ancak şimdi, geriye dönüp baktığımızda daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ve ileriye dönük olarak daha iyisini yapacağız. Her zaman olduğu gibi, bir sorun olduğunu anlamanız için önce bir hata yapmanız gerekir.” diye yanıtladı.

Russell, diskalifiye sonrası hissettikleri üzerine de düşüncelerini paylaştı. Başlangıçta "kalbi kırık" olduğunu belirten Russell, zaman geçtikçe durumdan ders çıkarıp ilerlemeye odaklandığını söyledi.

“Sınırları zorlamaya devam etmeleri için ekibi uzun süredir zorluyorum.”

“Eğer yaptığınız her şeyde marjı dikkate alırsanız, asla diskalifiye olmazsınız, sürüş sırasında asla hata yapmazsınız, asla spin atmazsınız. Ama gerçek potansiyelin ne olduğunu asla bilemezsiniz.”

“Ağırlık sınırının hemen altında kaldığımız yarışın kazandığımız yarış olması elbette çok sinir bozucu ancak hiç kırgınlık yok çünkü bu işte birlikteyiz ve bu bizi gelecek için daha güçlü kılacak.”

“O yarışta 25 puan kaybettim ama kaskımı sakladım ve diğer iki zaferimle birlikte başucumdaki masada duracak.”

“Takımla birlikte yaşadığım o kutlamalar, kariyerimin en güzel anıları arasında yer alıyor. Bu yüzden, yaşananlardan sadece olumlu sonuçlar çıkaracağım." dedi.