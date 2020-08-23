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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Spa, Williams için çok zor geçecek"

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Russell: "Spa, Williams için çok zor geçecek"
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, Belçika Grand Prix'sinin Williams için çok zor geçeceğini düşünüyor.

Williams, 2020 sezonunda şimdiye kadar puan almayı başaramadı ve takımın son iki sezonda puan aldığı tek yarış, 2019 Almanya Grand Prix'siydi.

Takımın Spa'da güçlü olması yönünde bir beklenti var çünkü pistte uzun düzlükler var ve Mercedes motorunun yardımıyla puan barajına daha yakın olabilirler.

Ancak F1'de yarıştığı süre zarfında hiç puan alamayan Russell, FW43'ün şasi olarak iyi durumda olmadığını ve bu yüzden Belçika'nın kendileri için zor geçeceğini söyledi.

Williams'ın Belçika'da rakipleri karşısında daha güçlü olup olmayacağı sorulduğunda Russell, “Aslında hayır. En güçlü motora sahip olmamıza rağmen, aracımız aerodinamik verimlilik açısından diğerlerine göre çok daha geride."

"Güç konusunda sorunumuz olmasa bile, aracımızda çok fazla sürüklenme olduğu için bundan pek faydalanamıyoruz."

"Bu nedenle, hız açısından Racing Point ve Mercedes'e göre çok fazla vakit kaybediyoruz. Bu, FW43'teki aerodinamiyle ilgili her şeyin kötü olmasından kaynaklanıyor."

"Teoride, bir Mercedes motorumuz olduğunu varsayarak Spa ve Monza'da uçmalıyız. Ama gerçekte durum böyle değil, çünkü maalesef aerodinamik verimlilik o kadar da iyi değil ve ciddi zorluklarla karşılaşacağız." yanıtını verdi.

Russell, bu yıl şimdiye kadar dört yarışta sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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