Russell: "Spa, bizim için pürüzsüz başlamadı”
Seansların ardından konuşan Russell, ilk antrenmanda pistin yol tutuşunu "gözünde büyüttüğünü" ve bu hata yüzünden hafta sonuna iyi başlangıç yapamadığını söyledi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
İlk seansta araç ayarlarında yanlış yöne gittiklerini ve bu yüzden dengeyi bulamadıklarını söyleyen Russell, cuma gününü şu sözlerle özetledi: "Spa, bizim için pürüzsüz başlamadı.”
“İlk seansta pistteki yol tutuş seviyesini gözümüzde büyüttük ve bu da başlangıç ayarlarımızı yanlış yapmamıza sebep oldu.”
“Araç dengesiyle çok boğuştuk; her ne kadar bu süreçte araç hakkında yeni şeyler öğrenmiş olsak da hafta sonuna başlamak için kesinlikle ideal bir yol değildi.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Tek tur temposundaki sıkıntılara rağmen deneyimli pilot, Spa’daki uzun sürüşün iyi geçmesinin umut verdiğini söyledi: "İkinci seans öncesinde bu sorunları çözmek için garajda çok sıkı çalıştık ve durumu biraz olsun toparlayan bazı değişiklikler yaptık.”
“Özellikle tek turda hâlâ ulaşabileceğimiz çok daha iyi zamanlar var ve 3. antrenman seansından önce tamamen buna odaklanacağız. Öte yandan, uzun sürüş tempomuz çok daha rekabetçiydi; bu da yarış öncesinde bize büyük bir moral veriyor.”
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