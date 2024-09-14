Russell: "Söz konusu cadde pistleri olduğunda Ferrari hep ön planda!"
George Russell, Ferrari'nin cadde pistlerinde hep ön plana çıktığına inanıyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Russell, Bakü'de gerçekleşen sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın iki sıra önünde beşinci sırayı elde etti.
Mercedes pilotu, cumartesi günü aracından oldukça memnun olsa da konu 'cadde pistleri' olunca Ferrari'nin daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Seans sonrası verdiği demeçte Russell, "Aslında üçüncü antrenmandan sonra gerçekçi bir biçimde dördüncü olmayı bekliyorduk."
"Oldukça mutluyuz. Gerçekten güçlü turlar attım ve araçtan çok memnundum."
"Ama söz konusu cadde pistleri olunca Ferrari hep ön plana çıkıyor gibi görünüyor." şeklinde konuştu.
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