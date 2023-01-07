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Formula 1 Haberler

Russell: "Sosyal medyayla başa çıkmak oldukça zorlayıcı"

George Russell, sosyal medyada oluşan kamuoyu algısıyla başa çıkmakta zorlandığını ve zaman zaman psikolojik yardım aldığını söylüyor.

Altay Gök
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Russell: "Sosyal medyayla başa çıkmak oldukça zorlayıcı"
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Son yıllarda sosyal medya kanallarında git gide aktifleşen F1, bunun getirisi olarak başta sanal zorbalık olmak üzere birçok sorunla karşılaştı.

Bu sorunlar, Nicholas Latifi ve Esteban Ocon gibi isimlerin ölüm tehditleri almasından tutun Lewis Hamilton'ın ırkçılğa uğraması gibi geniş bir skalaya yayılmakta.

Bir F1 pilotu olarak baskıyla yüzleşmeye hazır olduğunu söyleyen Russell, yine de sosyal medyada yazılıp çizilenlerle başa çıkmanın kolay olmadığını itiraf ediyor.

High Performance Podcast'e konuşan Russell, "Bir F1 pilotu olmak zihinsel sağlığınızı ciddi anlamda etkiliyor. İster kamuoyu algısı olsun, ister sosyal medya olsun, ister takımın baskıları olsun, isterse de kendi baskılarınız olsun, bu dünyadaki olumsuzluklara karşı çok dirençli olmanız gerekiyor."

"Benim için en büyük zorluk ise kamuoyu algısı ve sosyal medya, bu spot ışıklarının altında olmayan insanlar için de geçerli, çünkü sosyal medya oldukça acımasız bir platform." dedi.

"Eğer sosyal medyayla baş etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yorumları okumamak. Oldukça basit bir çözüm." dedi.

George Russell receives the award for Moment of the Year

George Russell receives the award for Moment of the Year

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Gerektiğinde bu konuda psikolojik yardım aldığını da söyleyen Russell, bunun spor salonuna gitmekle aynı şey olduğunu öne sürüyor.

Russell, "Sık sık konuştuğum bir psikoloğum var. Rutin olarak görüşmesek dahi ne zaman yardıma ihtiyacım olsa telefon açıyorum ve her zaman kendimi daha iyi hissederek ayrılıyorum. Omuzlarımdan bir tür yük kalkmış oluyor."

"Psikolojik yardım almak, daha fit olmak için spor salonuna gidip kişisel antrenörünüzle konuşmakla aynı şey. Aklınıza takılan bir şey varsa, bu konuda bir profesyonelden yardım almalısınız."

"Psikoloğumla yaptığım konuşmaları kelimelere dökmek benim için çok zor, çünkü onlar kendi alanlarında gerçekten uzmanlar."

"Görüşmelerden daima memnun ayrılıyorum ve sonrasında kız arkadaşımla ya da ailemle konuşurken görüşmemin nasıl geçtiğini sorarlarsa konuştuğumuz bazı şeyleri ve bana verdiği tavsiyeleri açıklamaya çalışıyorum. Ancak her seferinde açıklama yapmakta zorlanıyorum."

"Psikoloğumun bana ne söylediğini tarif edemesem bile söylediklerinden ötürü kendimi çok daha iyi hissediyorum.

"Bir profesyonelle konuşma fırsatı bulan herkese bunu yapmalarını ve düşüncelerini dökmelerini tavsiye ediyorum. Bence bundan neler çıkarabileceğinize gerçekten şaşıracaksınız." dedi.

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