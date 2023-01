Russell: "Sosyal medyayla başa çıkmak oldukça zorlayıcı"

Son yıllarda sosyal medya kanallarında git gide aktifleşen F1, bunun getirisi olarak başta sanal zorbalık olmak üzere birçok sorunla karşılaştı.

Bu sorunlar, Nicholas Latifi ve Esteban Ocon gibi isimlerin ölüm tehditleri almasından tutun Lewis Hamilton'ın ırkçılğa uğraması gibi geniş bir skalaya yayılmakta.

Bir F1 pilotu olarak baskıyla yüzleşmeye hazır olduğunu söyleyen Russell, yine de sosyal medyada yazılıp çizilenlerle başa çıkmanın kolay olmadığını itiraf ediyor.

High Performance Podcast'e konuşan Russell, "Bir F1 pilotu olmak zihinsel sağlığınızı ciddi anlamda etkiliyor. İster kamuoyu algısı olsun, ister sosyal medya olsun, ister takımın baskıları olsun, isterse de kendi baskılarınız olsun, bu dünyadaki olumsuzluklara karşı çok dirençli olmanız gerekiyor."

"Benim için en büyük zorluk ise kamuoyu algısı ve sosyal medya, bu spot ışıklarının altında olmayan insanlar için de geçerli, çünkü sosyal medya oldukça acımasız bir platform." dedi.

"Eğer sosyal medyayla baş etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yorumları okumamak. Oldukça basit bir çözüm." dedi.

George Russell receives the award for Moment of the Year

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images