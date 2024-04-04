Russell: "Sorunlarımızın 'sihirli' bir çözümü yok"

Mercedes bu yıla büyük umutlarla başlasa da, geride kalan dört yarışın ardından sadece dördüncü sırada yer alıyor.

Tkaım son yarışta puan dahi alamadı ve aracın hızı en azından şimdilik pek de umut vadetmiyor gibi görünüyor.

Bugünkü basın toplantısında konuşan George Russell, takımın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Russell şöyle konuştu: "Açıkçası sezonun henüz başındayız. Bence aracın güçlü ve zayıf yanlarını gayet iyi biliyoruz."

"Düşük hızlı virajlarda kesinlikle daha iyi performans gösteriyoruz, yüksek hızlı virajlarda biraz zorlanıyoruz, ki Cidde bunlar var. Melbourne'de daha fazlası var, Suzuka'da daha da fazlası var."

"Bunlar sezonun en hızlı pistleri."

"Hâlâ anlamamız gereken çok şey var. Henüz olmak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyoruz, ancak herkes korelasyonu geliştirmek ve biraz daha fazla performans bulmak için gerçekten çok çalışıyor."

"Melbourne'den sonra simülatöre geçtim ve çalışmalar yaptım. Bence simülatöre her dönüşünüzde bir şeyleri daha iyi anlıyorsunuz. Hiçbir zaman hiçbir takımın elinde sihirli değnek olmayacak."

"Ufak ufak ilerliyorsunuz; elbette büyük adımlar atmak istiyorsunuz. Büyük kazançlar elde etmek istiyorsunuz fakat Formula 1'de bu nadiren oluyor çünkü seviye çok yüksek."

"Herkes ilerliyor ama biz doğru yönde gideceğimize eminiz."

"Bunun yeterli olup olmayacağı ayrı bir soru ama dediğimiz gibi sezonun henüz başındayız."