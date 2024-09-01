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Formula 1 İtalya GP

Russell: "Sorun yaşamasak da McLaren ve Ferrari'ye yetişemezdik"

George Russell, Monza'da 'üzücü' bir yarış geçirmesine rağmen sorun yaşamasa da McLaren ve Ferrari'ye yetişemeyeceklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Russell, ilk virajda Oscar Piastri ile yaşadığı tekerlek tekerleğe mücadelenin ardından pist dışına çıkarak kaçış yolunu kullanmak zorunda kaldı.

Russell bunun ardından ön kanat hasarı aldı ve yedinci sıraya kadar geriledi.

Mercedes pilotu, yarışının bu kadar kısa sürede 'mahvolması' üzücü olsa da; iyi durumda olsalar bile McLaren ve Ferrari ile mücadele edemeyeceklerini düşünüyor.

Russell, "Frenleme noktasında Oscar'a çok yakındım ve kilitlenme yaşadım. Bu yüzden pist dışına çıkarak kaçış yolunu kullandım."

"Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir gündü."

"Yarışın bu kadar kolay bir şekilde kötüye gitmesi üzücü olsa da, tempoya baktığımda zaten McLaren ve Ferrari'ye yetişebilecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum."

"Red Bull'un bu kadar geriye düşmesinin ardından Ferrari, önceki yarışların aksine Zandvoort ve Monza'da oldukça güçlü göründü." dedi.

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