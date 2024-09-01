Russell: "Sorun yaşamasak da McLaren ve Ferrari'ye yetişemezdik"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Russell, ilk virajda Oscar Piastri ile yaşadığı tekerlek tekerleğe mücadelenin ardından pist dışına çıkarak kaçış yolunu kullanmak zorunda kaldı.

Russell bunun ardından ön kanat hasarı aldı ve yedinci sıraya kadar geriledi.

Mercedes pilotu, yarışının bu kadar kısa sürede 'mahvolması' üzücü olsa da; iyi durumda olsalar bile McLaren ve Ferrari ile mücadele edemeyeceklerini düşünüyor.

Russell, "Frenleme noktasında Oscar'a çok yakındım ve kilitlenme yaşadım. Bu yüzden pist dışına çıkarak kaçış yolunu kullandım."

"Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir gündü."

"Yarışın bu kadar kolay bir şekilde kötüye gitmesi üzücü olsa da, tempoya baktığımda zaten McLaren ve Ferrari'ye yetişebilecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum."

"Red Bull'un bu kadar geriye düşmesinin ardından Ferrari, önceki yarışların aksine Zandvoort ve Monza'da oldukça güçlü göründü." dedi.