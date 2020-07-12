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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bu sonucu kesinlikle hak ettik"

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Russell: "Bu sonucu kesinlikle hak ettik"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 06:23

Williams pilotu George Russell, ikinci bölüme kaldığı sıralama turlarının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Williams pilotu George Russell, sıralama turlarının yıldızlarından birisiydi ve ortaya koyduğu güçlü performansın ardından ikinci bölüme kaldı.

Son bölümü de zorlayan Williams pilotu, seansı 12. sırada tamamladı ve yarışa Charles Leclerc'in cezasıyla 11. sıradan başlayacak.

“Harika bir sonuç, ama çok zordu! İlk seansın başlangıcında, sprey yüzünden düzlüklerde neredeyse hiçbir şey görmedim, mühendisim öndeki araçlar yavaşladığında bana haber verdi!"

"Sürekli en iyisini yapan tüm çalışanlarımız için çok mutluyum. Evet, normal şartlar altında aracımız hızı 12. sıra için yeterli olmazdı, ancak bugün bu sonucu kesinlikle hak ettik."

"Eğer bu hafta öncesinde birisi sıralama turlarının son bölümüne ulaşmak için sadece 0.1 saniyeye ihtiyacımız olduğunu söyleseydi, buna inanmazdım, çünkü bir hafta önce ikinci seansa dahi kalacak tempomuz yoktu. Kesinlikle çok mutluyum! Evet, zordu ve araç sürekli kaydı, ama hoşuma gitti!

"Koşullar çok zordu bir otoyolda tam gaz gittiğinizi ve arabanızın ön camının olmadığını düşünün! Üçüncü turda, saatte 200 mil hızla gidiyorduk ve hiçbir şey görünmüyordu. Sadece sürekli bir sprey ve sis perdesi vardı! Çok zordu, ama her şeyi bir araya getirmeyi ve iyi bir tur atmayı başardım!"

"Yarın 12. sırada bitiş çizgisine ulaşmak harika olurdu. Düzlüklerde şaşırtıcı derecede iyi bir hızımız var, puan kazanmak istiyorum ama işlerin nasıl gittiğini görelim."

 
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Editör Kemal Şengül

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