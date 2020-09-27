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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Sonuç beklentilerimizi aştı"

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Russell: "Sonuç beklentilerimizi aştı"
Ekleyen:
, Editör

George Russell, ikinci bölüme kaldığı sıralama turlarının ardından sonucun beklentilerini aştığını söyledi.

Williams Formula 1 pilotu George Russell, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve ikinci bölüme kalmayı başardı.

İngiliz pilot oldukça iyi bir tempo yakaladığı günün ardından, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

"Sonuç kesinlikle beklentilerimizi aştı. Aslında seanstan önce Alfa Romeo ve Haas'ın biraz gerisinde olduğumuzu düşünüyorduk, bu yüzden ana hedefimiz onları geride bırakmaktı. Açıkçası bunu oldukça rahat  şekilde yaptık. İlk bölümde gerçekten iyi bir tur attık ve sonunda Sebastian'ı geçmek bir bonus oldu. Bundan ötürü mutluyum."

"Yarışın daha da zor geçmesini bekliyorum ama araç iyi durumda."

"Sanırım son birkaç hafta sonunda pazar gününe odaklandık. Çünkü bu sezon fark ettiğimiz üzere Cumartesi temponuz iyiyken pazar günü o kadar da iyi değil. Şimdi biraz daha iyi bir dengemiz var."

"Hâlâ Biraz üstünlükleri var gibi görünüyor. Ama olabildiğince hızlı olmam ve beni geçemeyeceklerinden emin olmak için aynalarımı kontrol etmem gereken bir yarış olacak."

Takım arkadaşından bir saniye yavaş kalan Nicholas Latifi ise şunları ekledi: "Sıralama turlarında hayal kırıklığına uğradım. Isınma turunda başlayan fren problemleri nedeniyle lastiklere zarar verdim."

"ilk turu mahvettim ve ikincide de geride kaldım. Neyin yanlış gittiğini anlamamız gerekiyor. Araç antrenman turlarından çok daha kötüydü."

"Araca ayar yaparken yarışa odaklandık ve umarım bu, geçiş yapmamızı sağlar. İyi başlamak ve yavaş yavaş ilerlemek önemli olacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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