Russell: "Son üç yıldır Spa'da zorlanıyoruz"
George Russell, takımın cuma günü getirdiği güncellemeleri ve pistin zorluklarını değerlendirdi.
George Russell, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
George Russell, Spa-Francorchamps'taki sıralama turlarının ardından takımın performansını değerlendirdi.
Mercedes'in yaşadığı zorluklara değinen İngiliz pilot, 7. sırada yer almasının adil bir sonuç olduğunu belirtti ve pistin zorluklarını vurguladı.
"Son üç yıldır burada zorlanıyoruz."
"Yine de 7. sıra benim için adil bir sonuç oldu ve kesinlikle kolay değildi. Çünkü bugün en iyi seanslarımızdan birini geçirmedik. Ama dediğim gibi adil bir sonuçtu çünkü 3 ve 8 arası oldukça yakındı."
"Genel olarak baktığımızda takımların performansındaki dalgalanma pistten piste oldukça değişiyor."
"Güncellemelerin şu anki performansı çok da önemli değildi, sadece yıl boyunca planladığımız gelişimin bir parçası."
"Cuma gününe getirdiğimiz parçaların önümüzdeki yarışlarda beklendiği gibi çalışacağından oldukça eminim."
"Biz, Silverstone ve Barcelona gibi pistlerde çok iyi performans gösteriyoruz. Bu durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor."
"Yarın için en iyi pozisyonda değiliz ama yine de bazı fırsatlar elde edebiliriz."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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