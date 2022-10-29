Russell: "Son turum berbattı, kendime çok kızgınım"
Son turunda yaptığı hata ile potansiyel bir pole pozisyonundan olan George Russell, son turunun çok kötü olduğunu itiraf ediyor.
Bu hafta sonu tek turda çok güçlü görünen ve sıralama turlarının ilk iki bölümünü lider tamamlayan Mercedes, son bölümde ise istediğini bulamadı.
Son bölümde aracın sürülebilirlik açısından sıkıntıya girdiğini iddia eden Hamilton 3. olurken, son turunda Foro Sol -yani stadyum bölgesi- girişi hata yapan Russell ise 2. olabildi. Pole pozisyonu ise Max Verstappen'e gitti.
Sıralama turlarının ardından epey sinirlendiği görülen Russell, hayal kırıklığını gizlemedi.
Russell, "Evet, takım bugün daha fazlasını hak ediyordu. Bu hafta sonu gerçekten iyi bir araca sahibiz bence bu, takımın uzun süredir kaydettiği sıkı çalışmanın bir kanıtı. Aynı şekilde geçen hafta Lewis'in yaptıklarını ve aracın kapasitesini ortaya koyduğunu gördük."
"Sanki pole pozisyonuna ulaşmışız gibi hissediyordum ancak son turum berbattı, bu yüzden kendime kızıyorum. Yine de puanlar sıralama turlarında dağıtılmıyor, bu yüzden ön sıralara döndüğüm için heyecanlıyım."
"Austin'e bir güncelleme getirdik, bu güncellemenin yapabileceklerini henüz gösterme fırsatımız olmadı. Ancak bu kadar yüksek rakımdayken sürüklenme faktörü daha az etkili -ki Red Bull'un bizden güçlü olduğu alan da burası, normalde düzlüklerde 0.3 saniye daha hızlılar. Rekabetçi olmamızın sebebi de sürüklenme faktörünün devre dışı kalması."
"Yarın ilk çizgi dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışacağız. Her şey mümkün." dedi.
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