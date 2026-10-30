Formula 1 Meksika GP

Russell: "Son güncellemeyi getirdiğimizden beri araç tuhaflaştı"

George Russell, Mercedes'in ilk kez Malezya Grand Prix'sine getirdiği güncelleme paketini eleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 07:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Malezya Grand Prix'sine yeni güncellemelerle gelen Mercedes, bu paketten beklediği verimi alamayınca George Russell bir sonraki yarış olan Singapur Grand Prix'sinde eski ayarlara dönmeyi tercih etmişti. Ancak takım arkadaşı Kimi Antonelli yeni güncellemelerle piste çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika Grand Prix'sinde ise her iki pilotun da güncellemeyi aracında kullanmasının ardından arada adeta uçurum yaratan bir fark görüldü: Kimi Antonelli galibiyete ulaşırken Russell, onun yaklaşık 50 saniye gerisinde sekizinci oldu.

Bu hafta sonu gerçekleşecek Meksika Grand Prix'si öncesinde konuşan Russell, güncelleme paketinin dar bir performans aralığında çalıştığını ve hem kendisinin hem de aracın maksimum performansını ortaya çıkarabildiği noktaya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Russell, "Bu paketi araca getirdiğimizden beri işler bizim için çok tuhaf ilerliyor. Paketi ilk olarak Malezya'da kullandık ve ikimiz için de oldukça zorlu bir hafta sonuydu. Ardından Singapur'da Kimi kullandı ve yine sorunsuz bir hafta sonu geçiremedi. Austin'de paketi yeniden aracıma taktık ve ben çok zorlandım. Buna karşılık Kimi oldukça güçlü bir yarış çıkardı."

"Paketin yalnızca çok dar bir aralıkta iyi performans gösterdiğini ortaya koyan bazı özellikler görüyoruz. Bu nedenle o aralığı genişletmemiz gerekiyor. Benim açımdan da öncelik, bu performans aralığına girmeye odaklanmak."

İlginizi çekebilir:

"Tüm bunların yanı sıra bu yılki araçlarda bazı sürüş tarzlarını destekleyen, bazılarını ise zorlaştıran birkaç faktör var. Ben her zaman virajın orta bölümünden çıkışına kadar olan kısma odaklanan bir sürücü oldum. Bu da çoğu zaman diğerlerinden daha erken gaz vermem anlamına geliyor."

"Ancak yeni güç ünitelerinde bu yaklaşım daha fazla enerji tüketmeme neden oluyor ve güç ünitesi açısından her zaman en verimli sürüş şekli olmayabiliyor."

“İkinci olarak, özellikle arka lastiklerdeki lastik basınçları bu yıl çok yüksek. Viraj çıkışlarında aracı zorlamam da arka lastiklerin bu yükle başa çıkmasını güçleştiriyor."

"Güç ünitesi tarafında da bazı dezavantajlarla karşılaşıyoruz. Bu iki faktör, doğal sürüş tarzımı gerçekten olumsuz etkiledi. Bunun sezon boyunca yaşadığım en büyük sorun olduğunu söyleyebilirim."

“Sezonun başlarında belki hayal kırıklığı yaşıyordum ancak artık duruma daha nesnel yaklaşıyorum. Takımımla birlikte sorunları çözmeye çalışıyor ve sakin kalmaya özen gösteriyorum. Çünkü hayal kırıklığının etkisiyle mantıksız değişiklikler yapmaya başlarsak işleri daha iyi hâle getirememe ihtimalimiz çok yüksek."

“Bu performansın içimizde olduğuna dair inancımı kaybetmedim. Bunu zaten gösterdik. Geçmişte rekabetçi olamayan sezonlar geçiren bazı sürücülere baktığımda, onların bütün sezon boyunca rekabetçi olamadıklarını görüyorum. Bizde ise durum böyle değil. Bazen çok rekabetçiyiz, bazen de değiliz." şeklinde konuştu.

Meksika'da takımların güç ünitelerini ilk kez bu kadar yüksek rakımda kullanacak olmasının farklı zorluklar yaratabileceğini belirten Russell, turbo gecikmesinin önemli bir faktör olabileceğini ifade etti.

Mercedes pilotu, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bence oldukça ilginç olacak. Turbo gecikmesi bu hafta sonu birçok takım için önemli bir faktör olacak. Ferrari gibi bazı takımların diğerlerinin çoğuna kıyasla daha küçük bir turboya sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu konuda önemli bir avantajları olabilir."

"Bunun ne kadar zorlayıcı olacağını henüz bilmiyoruz ancak işlerin kesinlikle kolay olmayacağını öngörebiliyorum."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"



Formula 1



Formula 1 1 s



Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"





MotoGP Malezya GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marquez lider, Bezzecchi ikinci



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



3 s



MotoGP Malezya GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marquez lider, Bezzecchi ikinci





Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



10 s



Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"

Son Haberler





Russell: "Son güncellemeyi getirdiğimizden beri araç tuhaflaştı"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 dk



Russell: "Son güncellemeyi getirdiğimizden beri araç tuhaflaştı"





Norris’in takımı LN4 Fusion, F2 gridine nasıl bu kadar hızlı kabul edildi?



FIA F2



F2 FIA F2 42 dk



Norris’in takımı LN4 Fusion, F2 gridine nasıl bu kadar hızlı kabul edildi?





Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"





Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP ana antrenman



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



2 dk



Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP ana antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol