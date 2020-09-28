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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Russell, Sochi’de ilk turda temkinli olmadığı için pişman

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Russell, Sochi’de ilk turda temkinli olmadığı için pişman
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Williams F1 sürücüsü George Russell, Rusya GP’nin ilk turunda normalde uyguladığı temkinli yaklaşımı uygulamadığı ve fazla agresif olduğu için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Yarışa 13. sıradan başlayan Russell, ikinci virajı kesmek durumunda kaldı ve kaçış alanındayken hemen önünde kaza yapan Carlos Sainz’a çarpmaktan son anda kurtuldu.

Birçok sıra kaybetmesi ve güvenlik aracının girmesiyle stratejik bir hamleyle sert hamura geçti ve potansiyel olarak yarışı bu lastikle tamamlama şansına sahip oldu.

Sonrasında Alex Albon ve Lando Norris ile güzel bir mücadeleye girişen Russell, büyük bir blokajın ve lastik sıcaklıklarının yükselmesinin ardından bir kez daha pite geldi yarışı 18. sırada tamamladı.

Russell, “Geçen sene ve bu sene ilk turlarda özgüven konusunda zorlandığım açık. Ve bugün agresif olmam gerektiğini düşündüm. Ve ironik olarak bu sefer benim aleyhime oldu.”

“Gerçekten iyi bir start aldım, McLaren’ların yanındaydım. Ve gerçekten geç fren yaptım, Pierre Gasly’nin arkasındaydım. Ne yazık ki iç tarafımda üç araç vardı ve biri Norris’i dışarı itti, bu da benim dışarı itilmem anlamına geldi.”

“Bu da ironik olarak, diğer startlardaki gibi temkinli olsaydım daha iyi bir pozisyonda olabileceğim anlamına geldi.”

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“Erken pite gelmek riskli bir hamleydi. O anda sahip olduğumuz bilgilerle beraber, pite gelmek doğru karardı. Ancak geriye dönüp baktığımızda, muhtemelen öyle değildi.”

“Ancak kimseye kızgın değilim, o anda sahip olduğunuz bilgilerle bu tür kararlar vermelisiniz. Ve yapılması doğru şey buydu.”

“Alex ve Lando ile savaşmak harikaydı. Benim için bir Red Bull ve bir McLaren’ı arkada tutmak çok zordu.”

“Bu hafta sonu iyi bir düzlük hızına sahiptik, ki bu da onları arkada tutmada bana yardımcı oldu. Ve açıkçası, üçümüz arasında büyük bir saygı vardı, ki bu da durumu harika kıldı.”

“Yaşadığım büyük blokaj, yarışıma oldukça zarar verdi. Ancak yine de zorlanırdık, çünkü sert lastikler yarışın sonunu göremezdi.”

George Russell, Williams FW43, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lando Norris, McLaren MCL35

George Russell, Williams FW43, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sizden daha hızlı araçlarla yarışırken durum zor oluyor, muhtemelen aracın yapamayacağı şeyleri deniyorsunuz. Bu, yarışımıza zarar verdi ancak dediğim gibi yine de bir kez daha pite gelmek zorunda kalırdık.”

“Ne yazık ki yarışta hızımız yoktu. Bunun sebebini şu an anlıyoruz. Yarışın sonunda, tüm hızın nereye gittiği konusunda kafam çok karışmıştı. Ancak şimdi bunun cevabını biliyoruz. Yani bu aslında olumlu.”

“Ve bu benim için bir rahatlama oldu, çünkü yarıştan sonra oldukça hayal kırıklığı yaşıyordum ve endişelenmiştim. Bugün neyin yanlış gittiğini anladık.” şeklinde konuştu.

Yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Russell, lastik sıcaklıkları konusunda yanlış bilgiler gördüğünü söyledi.

“Lastikler beklediğimizden çok, çok sıcaktı. Ve direksiyonumda okuduğum değerler, bizi biraz yanlış yönlendirdi. Uzun lafın kısası, lastikler uygun pencerenin çok üzerinde çalışıyordu ve lastikler çok sıcaksa ve zorluyorsanız, aşınırlar.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Adam Cooper

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