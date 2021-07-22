Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş Sonraki / F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Formula 1 Haberler

Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

George Russell, Williams’ın şu anda griddeki en hızlı 9. araca sahipken sıralama turlarını nasıl arka arkaya ilk 10’da tamamladığını anlayamadığını belirtti.

Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış

Russell, takımının verilerinin kağıt üzerinde FW43B’nin sadece Haas’tan daha hızlı olduğunu gösterdiğini belirtse de İngiliz pilot, son yarışlarda sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başardı.

Williams pilotu, Silverstone’da takımı için en iyi sıralama sonucunu elde ederken sprint yarışına 8. sıradan başlama hakkı kazandı.

Cumartesi günkü sprint yarışını 9. sırada bitiren Russell, 3 sıra grid cezası aldı ve ana yarışa 12. sıradan başlayıp aynı pozisyonda finiş gördü.

Russell, daha hızlı araçların önünde kalmakta zorlanmasının tek tur performansını yarışta daha uzun süreli bölümlerde yansıtmanın mümkün olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

“Açıkçası finiş gördüğümüz pozisyondan daha iyi bir sırada olmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum. Sıralama turlarını nasıl bu kadar yüksek seviyede tutmayı başardığımı bilmiyorum.”

“Hâlâ kağıt üzerinde sıralama turları dışındaki her seansta, en hızlı 9. araca sahibiz. İlk 3 antrenman seansında ve yarışta en hızlı dokuzuncu takımız.”

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21
1/1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Ancak bir şekilde sıralama turlarını ilk 10 veya ilk 12’de tamamlamayı başarıyoruz. Bu yüzden pazar günü, arkanızda daha hızlı 8 araç olunca onları geride tutmak çok zor oluyor.”

“Bence arkamızdaki araçlar bizden 0.3, 0.4 ya da 0.5 saniye daha hızlı. Bu nedenle, hız avantajınız olunca işiniz kolaylaşıyor.”

“Ayrıca onlar, bizden lastikler konusunda da daha iyiler. Bu yüzden, her zaman aynalarınıza bakıp arkadaki araçları geride tutmaya çalıştığınız bir yarış oluyor.”

Russell, son zamanlarda aldığı sonuçlardan memnun olması gerektiğini de belirtiyor.

“Bu biraz hayal kırıklığına uğratıcı. Fakat son dört yarışta ilk 12’de yer aldık ve yarıştan çekilmek zorunda kaldığımız sefer dışındaki 3 yarışta da puanlar için mücadele ediyorduk. Bu yarışlar öncesinde, bu sonuçları elde edeceğimizi söyleseydiniz inanamazdık.”

“Bence 12. olmak iyi bir sonuç ve muhtemelen daha iyisini hak etmiyorduk. Sanırım her zaman durum aynı oluyor, pazar günü geriliyoruz.”

“Ayrıca bence bunun sebebi pazar günleri kötü bir iş çıkarmamız değil. Sadece hangi sebepten ötürü olursa olsun, cumartesi günleri olağanüstü bir iş çıkarmamız. Bu yüzden, durum bizim için biraz zor.” dedi.

Aynı zamanda Russell, uzun sürüşlere yeterince odaklanmak yerine tek tur performansına tüm çabalarını harcadıklarını inkâr etti.

“Sadece sıralama turlarına odaklanmıyoruz, her şeyimizle yarışa odaklanıyoruz. Bu yüzden, biz mi gelişiyoruz yoksa diğerleri mi hata yapıyor emin değilim. Tek turda üstünüzde büyük bir baskı oluyor. 0.1 ya da 0.2 saniyelik bir hata yapmak fark yaratıyor.”

“Fakat yarışta bir tempo yakalarsınız, birkaç tur sonra sınırları bulunursunuz ve önünüze çıkan fırsatları kullanırsınız.”

“Sadece her şeyi doğru yapmak konusunda harika bir iş çıkarmamız gerekiyor. Lastikleri en iyi çalışma aralığına getirmeli, pistte doğru pozisyonda olmalı ve araca güvenmelisiniz. Bence aslında, bu konuda diğerlerine kıyasla daha iyi bir iş çıkarıyoruz.”

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

Önceki haber

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

Sonraki haber

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

9 s
2
Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

2 s
3
Formula 1

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

11 s
4
Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

10 s
5
Formula 1

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

1 s
Son Haberler
F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
F1

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

23dk
Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış
F1

Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış

1 s
Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş
F1

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

1 s
Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları
Haber video
F1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

2 s
Ricciardo, McLaren’da yaşadığı zorluklara sinirlenmeyi bırakmış
F1

Ricciardo, McLaren’da yaşadığı zorluklara sinirlenmeyi bırakmış

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları Britanya GP
Haber video
Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Ricciardo, McLaren’da yaşadığı zorluklara sinirlenmeyi bırakmış
Formula 1

Ricciardo, McLaren’da yaşadığı zorluklara sinirlenmeyi bırakmış

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: “Pilotların, sprint yarışında risk almaması Williams için fırsat yaratabilir” Britanya GP
Formula 1

Russell: “Pilotların, sprint yarışında risk almaması Williams için fırsat yaratabilir”

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak" Britanya GP
Formula 1

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
Formula 1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Williams Daha fazlası
Williams
Alfa Romeo: "Williams, oldukça güçlenmeye başladı"
Formula 1

Alfa Romeo: "Williams, oldukça güçlenmeye başladı"

Alonso, Williams'ın artık Alpine'e karşı bir tehdit olabileceğini düşünmüyor
Formula 1

Alonso, Williams'ın artık Alpine'e karşı bir tehdit olabileceğini düşünmüyor

Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız Britanya GP
Formula 1

Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları
Haber video
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"
Formula 1 Formula 1

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!
Formula 1 Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

Bottas sezonun kalan kısmında Hamilton'a "destek olacak"
Formula 1 Formula 1

Bottas sezonun kalan kısmında Hamilton'a "destek olacak"

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Son Haberler

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış
Formula 1 Formula 1

Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları
Haber video
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.