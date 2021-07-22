Russell, sıralamalardaki güçlü performanslarının sebebini anlamamış

Russell, takımının verilerinin kağıt üzerinde FW43B’nin sadece Haas’tan daha hızlı olduğunu gösterdiğini belirtse de İngiliz pilot, son yarışlarda sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başardı.

Williams pilotu, Silverstone’da takımı için en iyi sıralama sonucunu elde ederken sprint yarışına 8. sıradan başlama hakkı kazandı.

Cumartesi günkü sprint yarışını 9. sırada bitiren Russell, 3 sıra grid cezası aldı ve ana yarışa 12. sıradan başlayıp aynı pozisyonda finiş gördü.

Russell, daha hızlı araçların önünde kalmakta zorlanmasının tek tur performansını yarışta daha uzun süreli bölümlerde yansıtmanın mümkün olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

“Açıkçası finiş gördüğümüz pozisyondan daha iyi bir sırada olmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum. Sıralama turlarını nasıl bu kadar yüksek seviyede tutmayı başardığımı bilmiyorum.”

“Hâlâ kağıt üzerinde sıralama turları dışındaki her seansta, en hızlı 9. araca sahibiz. İlk 3 antrenman seansında ve yarışta en hızlı dokuzuncu takımız.”

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Ancak bir şekilde sıralama turlarını ilk 10 veya ilk 12’de tamamlamayı başarıyoruz. Bu yüzden pazar günü, arkanızda daha hızlı 8 araç olunca onları geride tutmak çok zor oluyor.”

“Bence arkamızdaki araçlar bizden 0.3, 0.4 ya da 0.5 saniye daha hızlı. Bu nedenle, hız avantajınız olunca işiniz kolaylaşıyor.”

“Ayrıca onlar, bizden lastikler konusunda da daha iyiler. Bu yüzden, her zaman aynalarınıza bakıp arkadaki araçları geride tutmaya çalıştığınız bir yarış oluyor.”

Russell, son zamanlarda aldığı sonuçlardan memnun olması gerektiğini de belirtiyor.

“Bu biraz hayal kırıklığına uğratıcı. Fakat son dört yarışta ilk 12’de yer aldık ve yarıştan çekilmek zorunda kaldığımız sefer dışındaki 3 yarışta da puanlar için mücadele ediyorduk. Bu yarışlar öncesinde, bu sonuçları elde edeceğimizi söyleseydiniz inanamazdık.”

“Bence 12. olmak iyi bir sonuç ve muhtemelen daha iyisini hak etmiyorduk. Sanırım her zaman durum aynı oluyor, pazar günü geriliyoruz.”

“Ayrıca bence bunun sebebi pazar günleri kötü bir iş çıkarmamız değil. Sadece hangi sebepten ötürü olursa olsun, cumartesi günleri olağanüstü bir iş çıkarmamız. Bu yüzden, durum bizim için biraz zor.” dedi.

Aynı zamanda Russell, uzun sürüşlere yeterince odaklanmak yerine tek tur performansına tüm çabalarını harcadıklarını inkâr etti.

“Sadece sıralama turlarına odaklanmıyoruz, her şeyimizle yarışa odaklanıyoruz. Bu yüzden, biz mi gelişiyoruz yoksa diğerleri mi hata yapıyor emin değilim. Tek turda üstünüzde büyük bir baskı oluyor. 0.1 ya da 0.2 saniyelik bir hata yapmak fark yaratıyor.”

“Fakat yarışta bir tempo yakalarsınız, birkaç tur sonra sınırları bulunursunuz ve önünüze çıkan fırsatları kullanırsınız.”

“Sadece her şeyi doğru yapmak konusunda harika bir iş çıkarmamız gerekiyor. Lastikleri en iyi çalışma aralığına getirmeli, pistte doğru pozisyonda olmalı ve araca güvenmelisiniz. Bence aslında, bu konuda diğerlerine kıyasla daha iyi bir iş çıkarıyoruz.”