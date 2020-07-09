Russell: “Sıralamalarda ikinci seansa kalmamız mümkün”

Geçtiğimiz hafta Avusturya Grand Prix’sinde mekanik arızayla yarış dışı kalan Russell, buna rağmen Williams adına umut verici bir performans göstermişti.

Avusturya GP performansı hakkında konuşan İngiliz sürücü, “Cumartesi günü gerçekten olumluydu. Çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bunun maksimum potansiyelimiz olduğunu düşünmek istemiyorum, ancak kesinlikle işler çok temizdi.”

“Pazar günü bizim için daha zordu ve bence bu oldukça ilginçti. Çünkü sezon öncesi testlerde yarış tempomuz, sıralama turu tempomuzdan daha güçlü gözükmüştü. Bunun neden böyle olduğunu anlamalıyız. Birkaç fikrimiz var.”

“Herkes gibi biz de frenlerde, motorda biraz soğutma sorunu yaşadık. Çünkü açıkça sıcak bir gündü ve çokça trafikte takılı kaldık. Umarım bu hafta sonu bunu düzeltebilir ve sıralamalardaki hızımızı yarışa da yansıtabiliriz.”

“Dediğim gibi, sıralamalarda zorlanıp yarışta daha güçlü olacağımızı bekliyordum. Geçen hafta ise bunun tam tersi gibi gözüktü. Bu oldukça ilginçti. Sıralamalarda iyi bir iş yaptık. Tur çok iyiydi, ancak hava koridoru yoktu, ki bunun da yaklaşık 0.2 saniye zaman kazandırdığını düşünüyorduk. İkinci seansa kalmak kesinlikle mümkündü, bunu bu hafta kesinlikle hedefliyoruz.”

“Puana giden yol çok uzakta görünmüyor! Umarım öyle değildir. Açıkçası puan almak çok güzel olurdu, bence bu mümkün. Vettel bir sebepten ötürü zorlanıyordu, onda bir sorun olduğunu düşündüm çünkü Raikkonen’i geçmekte zorlanıyordu ve Kimi beni geçtiğinde Seb arkamda birkaç tur boyunca takılı kaldı ve yarışı 10. sırada tamamladı.”

“Puan almak benim elimdeydi. Büyük beklentilerim var, takımın da böyle çılgın yarışlarda puan alabilmekten öte beklentileri var. Puan almak ne kadar güzel olsa da, bunları adil şekilde almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.